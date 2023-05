Pour Lothar Matthäus, se séparer de Nagelsmann était une erreur

Le Bayern Munich a fait une erreur en limogeant son entraîneur Nagelsmann car l'équipe joue encore moins bien sous Tuchel, estime Matthäus.

Le Bayern a licencié Nagelsmann en mars et l'a remplacé par Tuchel la même semaine. Cependant, les géants allemands ont été éliminés de la Ligue des champions et de la coupe d'Allemagne depuis que l'ancien entraîneur de Chelsea a pris les rênes de l'équipe, et ont également été doublés par le Borussia Dortmund en Bundesliga.

"Bien sûr, de nombreuses erreurs ont été commises avant même le changement d'entraîneur, ce qui a finalement conduit à cette situation. Mais l'équipe, qui était en passe de remporter le triplé sous Nagelsmann, joue moins bien sous Tuchel", a déclaré Matthäus, légende du Bayern et de l'Allemagne, à Bild.

"L'équipe est si forte individuellement qu'il faut au moins devenir champion avec elle, mais l'équipe ne travaille pas parce que tout le monde est occupé par soi-même. Tuchel a augmenté l'incertitude parce que lors de ses conférences de presse, ce que je trouve un peu étrange, il parle toujours de la difficulté des choses et de ce qui ne fonctionne pas, au lieu de défendre l'équipe".

Le Bayern a remporté cinq des onze matches qu'il a disputés sous la houlette de Tuchel, ce qui lui fait courir le risque de terminer la saison sans le moindre trophée. Le Bayern compte désormais deux points de retard sur Dortmund en Bundesliga à un match de la fin, ce qui signifie qu'il doit gagner et espérer un faux pas de ses adversaires.

Les terribles résultats obtenus par Tuchel ont même suscité des rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le club d'ici la fin du mois.

Le Bayern se rendra samedi à Cologne, 10e du classement, tandis que Dortmund accueillera Mayence, 9e.