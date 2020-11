Pour l'ancien président de Palerme, Dybala doit quitter la Juve pour le Real Madrid

L'ancien président de Palerme l'assure : Paulo Dybala doit quitter la Juventus et rejoindre l'Espagne, où la Liga est plus adaptée à son football.

Paulo Dybala vit des jours difficiles à la . De retour après une blessure musculaire contractée en août dernier, le numéro 10 argentin a disputé une fin de match moyenne contre la , se retrouvant au centre des critiques. Pour sa défense, Maurizio Zamparini, ancien président de Palerme, est monté au créneau.

"Paulo aurait du suivre mon conseil il y a trois ans, quitter Turin"

Selon lui, le milieu offensif est plus adapté au jeu qui se pratique en . C'est ce qu'il a déclaré dans une interview accordée à Tuttosport. "Je suis toujours convaincu qu'il est le nouveau Messi. Dybala, ainsi qu'un champion, est un très bon gars. Et je ne peux pas comprendre pourquoi beaucoup d'initiés ont tendance à l'oublier. Que Dybala ne parte pas de est un blasphème", a ainsi déclaré l'ancien président de Palerme, très attché à Paulo Dybala depuis ses années en Sicile.

"Paulo aurait du suivre mon conseil il y a trois ans, quitter Turin. Je lui ai dit clairement : 'Paulo, pour toi, tu dois quitter la Juventus'. Son football est de la fantaisie. Il ressemble plus à l'Espagne : Barcelone ou le . Mais il m'a toujours dit qu'il se sentait bien à la Juventus", a ensuite ajouté Maurizio Zamparini, avec une préférence pour Madrid.

"Le conseil que je lui donne aujourd'hui est le même : Paulo, quitte la Juventus et va au Real Madrid. Peut-être dès janvier. Ce serait un accord pour tout le monde. Pour lui et aussi pour la Juventus, qui a déjà essayé de le vendre. Paulo est un champion et non un député. À la Juventus, il y a Cristiano Ronaldo, un vrai phénomène, et Dybala doit aller jouer le rôle de Ronaldo dans un autre grand club", a enfin confié le dirigeant. Une chose est sûre, en cas de volonté de partir, bon nombre de clubs seront prêts à l'accueillir.