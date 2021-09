Pour Koeman, "Messi masquait les insuffisances" du FC Barcelone

Dans une interview à la presse néerlandaise, Koeman est revenu sur le poids de Messi au Barça et qui fait la différence actuellement.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. A Barcelone, la vie sans Lionel Messi est encore plus compliquée que prévue. Le départ de la Pulga vers le PSG après un imbroglio avec la direction barcelonaise a laissé des traces au Barça.

En perdant le meilleur joueur de son histoire, les Blaugrana savaient que plus dure serait la chute. Le début de saison des hommes de Ronald Koeman n’a fait que le confirmer.

Malgré l’arrivée de Memphis Depay, le Barça n’est que l’ombre de sa réputation et la large défaite contre le Bayern Munich, il y a une semaine, n’a fait que valider ce sentiment. Sans Messi, le Barça est peut-être redevenu une équipe lambda et ce n’est pas l’entraîneur néerlandais qui dira le contraire.

Déjà mis sur la sellette après seulement six matches joués, Koeman reconnait que Lionel Messi était l’arbre qui cachait la forêt et pas seulement la saison dernière. Ce problème, le Barça le vit depuis quelques années et les départs de cadres comme Xavi ou Iniesta.

"Messi masquait nos insuffisances. Il était si bon et il a tout gagné. Bien sûr, il avait de bons joueurs autour de lui, mais il a fait la différence, insiste l’anciens sélectionneur des Pays-Bas dans une interview accordée à Voetbal International. Tout le monde devenait meilleur grâce à lui. Ce n'est pas une critique, c'est un constat."

La présence de Lionel Messi pouvait en intimider certains ou tout simplement en pousser d'autres à se reposer sur leurs lauriers et se dire que l’Argentin allait bien faire la différence à un moment ou un autre.

Maintenant que le sextuple Ballon d’Or n’est plus là, il est difficile de se cacher et le début de saison montre que le Barça n’est plus au niveau. Peut-être un mal pour un bien pour un club qui doit se reconstruire après avoir été porté par une individualité.

"Il était un exemple pour les joueurs. Quand nous avons remporté la coupe… Messi a remporté tellement de trophées, plus gros que celui-ci, mais vous pouviez sentir que la Copa del Rey signifiait vraiment fait quelque chose pour lui cette fois. Avec ces jeunes joueurs là-bas, il a vu l'avenir du club. Tous ces gars voulaient prendre une photo avec lui, je n'ai jamais rien vu de tel. Il était et est si grand. Le fait qu'il ne soit plus là maintenant a été un choc pour tout le monde."