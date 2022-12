Pour Klopp, Messi est désormais "le plus grand de tous les temps"

Le technicien allemand a dévoilé les raisons pour lesquelles il est heureux de voir l'Argentine et Lionel Messi être sacrés champions du monde.

Le boss de Liverpool a été impressionné par la longévité de Messi au plus haut niveau, suggérant que son âge devrait faire réfléchir les gens sur le moment où un footballeur n'est plus à son meilleur niveau, et a révélé que voir l'icône soulever la Coupe du monde lui a apporté une grande joie.

S'adressant aux journalistes, Klopp a déclaré : "L'Argentine l'a mérité et quand vous avez vu l'équipe et le pays faire la fête, c'est que cela a probablement touché le bon pays dans des moments difficiles. Je suis vraiment heureux pour eux, ils ont attendu longtemps.

"Le plus grand footballeur de mon vivant, Lionel Messi, la façon dont il joue au football à cet âge devrait nous donner à tous un indice sur la durée pendant laquelle les footballeurs peuvent être performants au plus haut niveau. Nous ne devrions pas fermer les livres trop tôt. C'était une joie de le regarder."

Messi a marqué sept buts, alors que l'Argentine soulevait le trophée après une longue attente de 36 ans. Il a également égalé le total de 13 buts de Pelé en Coupe du monde et est devenu le meilleur buteur argentin de l'histoire du tournoi, dépassant Gabriel Batistuta qui détenait le record avec 10 buts à son actif.

Le capitaine argentin devrait signer un nouveau contrat avec son club, le Paris Saint-Germain, ce qui lui permettra de rester dans la capitale française pour au moins une saison supplémentaire.