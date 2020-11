Pour Jordi Alba, le Barça doit s'améliorer

Jordi Alba, le latéral gauche du FC Barcelone, estime que le club catalan doit s'améliorer dans le jeu.

Jordi Alba a eu un peu de repos alors qu'il entamait la victoire 4-0 de Barcelone à l'extérieur au sur le banc mardi soir, et l'international espagnol a admis que l'équipe catalane devait être plus cohérente.

Barcelone a bien du mal à trouver son ryhtme de croisière en championnat et, plus récemment, les Blaugranas ont perdu 1-0 à l'extérieur contre l'Atletico Madrid pour se retrouver à 12 points derrière le leader, qui est la .

"Je suis ici depuis neuf ans et c'est toujours la même chose", a déclaré Alba dans son interview d'après-match dans des propos relayés par Marca.

"Quand on ne gagne pas, on parle beaucoup. On a perdu des points parce qu'on n'a pas eu de chance. Il y a beaucoup de monde et le travail a été très bon, des joueurs aux entraîneurs. Nous avons tous du mal à gagner; c'est parce qu'il [y a eu une augmentation du] niveau. Nous devons être plus cohérents.", a exhorté l'ancien joueur de Valence.

"Jusqu'à la pause de Noël, nous avons des matchs que nous devons gagner et nous allons essayer d'y parvenir", a encore estimé le joueur formé à La Masia.

Alba a également été très élogieux pour un autre arrière latéral de l'équipe de Barcelone, Sergino Dest, qui a ouvert son compteur but avec le club Blaugrana mardi soir, contre Kiev. "Il est très jeune, il vient avec beaucoup d'envie", a déclaré Alba.

"Et en raison de ses caractéristiques, il s'intègre parfaitement à Barcelone. Il a possède aussi un très haut niveau", a ainsi louangé Alba à propos de son jeune et enthousiaste concurrent.

Pour rappel, le , nanti d'une équipe largement remaniée par l'entraîneur Ronald Koeman, s'est logiquement imposé face au Dynamo Kiev mardi soir en (4-0) et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. De son côté, le club ukrainien est éliminé de la compétition reine des clubs. Le vice-champion d' était notamment privé de nombreux joueurs sur blessure (Piqué, Busquets, Fati et S.Roberto, entre autres).