Pour de Boer, Coutinho n'est pas compatible au jeu du Barça

L'ancienne star du Barça estime que la présence d'un autre meneur de jeu au sein de l'équipe est forcément vouée à la déséquilibrer.

À Anfield, Philippe Coutinho était considéré comme un meneur de jeu talentueux et comme l'homme fort du secteur offensif des Reds.

Le Brésilien était éblouissant dans ce rôle et a offert suffisamment à pour obtenir son transfert vers le Camp Nou durant l'hiver 2018.

Néanmoins, le joueur de 27 ans n'a pas été à la hauteur en Catalogne, et ses difficultés l'ont finalement conduit à être prêté au géant allemand du dans le cadre d'un prêt d'une saison. Mais cette décision ne s’est pas non plus déroulée comme prévue, et les interrogations grandissent sur l’avenir de Coutinho, De Boer suggérant que le Sud-Américain n’a pas été en mesure d’opérer dans l’ombre des autres après avoir perdu sa position d’homme principal chez les Reds.

"Parfois, une équipe ne correspond pas à votre style de jeu"

L'ancienne star du Barça a déclaré à talkSPORT : "Je pense que Coutinho était un joueur où tout passait par lui, chaque balle lui revenait à Liverpool. Il pourrait probablement faire moins de travail, essentiellement ce que Messi fait avec Barcelone. Et le fait est que vous voyez comment tout fonctionne ensemble, c'est comme une machine. Si quelqu'un ne le fait pas, ça va peut-être, ils peuvent gérer ça, mais si c'est deux types de joueurs similaires, qu'ils veulent aussi chaque balle et avoir cette position spéciale dans l'équipe, alors vous voyez à quel point une équipe peut être vulnérable", a-t-il estimé, avant de continuer à avancer ses arguments.

"Je pense que nous l'avons vu avec Barcelone. Il n'y a qu'un seul qui peut le faire maintenant et c'est Messi. L'équipe s'adapte et si vous devez vous adapter à deux joueurs de ce profil, c'est difficile. Je pense que Coutinho est un joueur incroyable mais parfois il ne rentre pas dans le puzzle et peut-être qu'avec un autre club ça ira parfaitement bien. Cela ne signifie pas qu'il est un mauvais joueur", a ensuite ajouté De Boer.

"Parfois, une équipe ne correspond pas à votre style de jeu et parfois vous avez de la malchance. Ensuite, vous devez jouer un rôle différent qui ne vous convient pas ou peu. C'est donc dommage pour Coutinho mais je pense que maintenant il ira bien", a enfin conclu l'ancienne gloire du Barça.

Philippe Coutinho sera de retour à Barcelone lorsque la saison 2019-2020 se terminera en , où le football va reprendre ses droits le 16 mai prochain. Le nom du Brésilien est notamment évoqué du côté de et de , qui aimeraient le faire revenir en .