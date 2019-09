Pour Capello, Lukaku n'est pas un joueur de classe mondiale

L'ancien coach de Milan et de la Juve estime que le Belge n'est pas un attaquant de classe mondiale.

Romelu Lukaku n’est «pas un joueur de classe mondiale», selon Fabio Capello. Le nouveau transfuge de l’ est considéré comme un simple «bon joueur» par le coach italien. Lukaku a fait un bon début de campagne en , inscrivant deux buts en autant d’apparitions, et semble s’être bien installé à San Siro. Capello, cependant, n'est pas convaincu par le prestige du joueur belge.

Le buteur de 26 ans offre beaucoup de puissance et de rythme et de menace dans le dernier tiers, mais l'ancien patron de la et de l' estime qu'il n'est fait pas partie de l'élite.

Capello a déclaré au micro de Radio Deejay: «Lukaku est un bon joueur avec de bons mouvements. Il a marqué deux buts, l'un était un penalty et l'autre une erreur du gardien de but. Il est utile sur le terrain, mais n'est pas un joueur de classe mondiale."

Lukaku n'était pas le seul attaquant recruté par l'Inter en provenance de au mercato. Alexis Sanchez est également arrivé à Milan pour un prêt d'une saison. Le Chilien cherche à retrouver de l'inspiration après une période difficile avec les Red Devils.

Capello pense que l'ex-vedette de l' est capable de briller à nouveau en , déclarant à propos du joueur âgé de 30 ans: «Sanchez a de la qualité et dans certains domaines, il peut faire la différence, s'il le souhaite. C'est un peu comme ce que Franck Ribéry a fait pour la lorsqu'il est sorti du banc contre le Napoli, il peut mettre du rythme."