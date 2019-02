Pour Calderon, les problèmes du Real Madrid viennent du départ de Ronaldo

L'ancien président du Real Madrid estime que le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus a été très préjudiciable au Real Madrid.

Humilié à domicile face au FC Barcelone en Coupe du Roi mercredi soir (0-3 en demi-finales aller) , le Real Madrid avait pourtant livré une performance des plus correctes face à son rival à domicile avec une grosse domination exprimée lors du premier acte avec plusieurs opportunités mal exploitées.

Pour Ramon Calderon, cela ne fait aucun doute, une présence de l'international portugais à Santiago Bernabeu mercredi soir aurait réglé tous les problèmes du club trois fois champion d'Europe en titre.

Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Après la lourde défaite du Real Madrid concédée contre le FC Barcelone (0-3) à domicile, Casemiro n’a pas voulu s’épancher sur Cristiano Ronaldo.

"On ne peut plus parler de Cristiano, d’un joueur qui n’est plus là… La semaine dernière, on parlait de Benzema comme du meilleur numéro 9 du monde, donc pas besoin d’aborder le sujet Ronaldo. Ce soir (hier), on a raté nos occasions mais nos joueurs ont fait le boulot, surtout Karim, qui fait sa meilleure saison au Real", a déclaré le Brésilien dans des propos rapportés par AS.