Potter explique son choix de laisser Aubameyang sur le banc après l'expulsion de Joao Felix

Les Blues ont été éliminés par Fulham jeudi soir par Fulham en Cup, après avoir notamment vu Joao Felix être exclu pour ses débuts.

Les Blues, qui traversent une période difficile, ont atteint leur plus bas niveau à Craven Cottage jeudi en s'inclinant 2-1 contre leurs voisins de l'ouest de Londres. Le nouveau venu Joao Felix a vu rouge lors de ce match, alors que son prêt en Premier League en provenance de l'Atletico Madrid a pris le pire départ possible, mais Potter a choisi de ne pas introduire Aubameyang - qui suscite des rumeurs de départ à Stamford Bridge - pour tenter de sauver quelque chose d'un match qui a fait peser encore plus de pression sur ses épaules.

Interrogé sur la raison pour laquelle Aubameyang est resté sur le banc contre Fulham, Potter a déclaré aux journalistes : "Nous avions une défense à cinq et nous avons pensé que nous devions passer à un 4-4-1 et garder Kai [Havertz] parce que j'ai senti qu'il menait la ligne et gagnait des duels. Nous voulions utiliser Hakim [Ziyech] et Carney [Chukwuemeka] pour sortir de l'axe et Conor [Gallagher] pour sortir de l'axe parce que vous savez que vous allez être un peu repoussé. C'est ainsi que nous avons pensé."

Aubameyang est en train de dégringoler dans la hiérarchie de Chelsea, l'attaquant de 33 ans n'ayant pas commencé un seul match depuis qu'il a été sorti à la 64e minute de ses retrouvailles avec son ancien club, Arsenal, le 6 novembre.

Le dernier but d'Aubameyang pour Chelsea remonte à un match de Ligue des champions contre Milan le 11 octobre, tandis que son seul but en Premier League pour les Blues depuis son transfert de Barcelone l'été dernier a été enregistré à Crystal Palace le 1er octobre.