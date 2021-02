Positif au Covid-19, Thomas Lemar risque de manquer le choc contre Chelsea

Thomas Lemar a contracté le Covid-19. La liste des infectés de l'Atlético devient de plus en plus longue.

L'Atletico Madrid pourrait se passer de Thomas Lemar lors de son prochain match de Ligue des champions contre Chelsea après que lui et Hector Herrera aient été testés positifs pour Covid-19.

Les hommes de Diego Simeone accueillent l'équipe anglaise lors du match aller du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions le 23 février prochain.

L'Atletico pourrait déjà composer sans ses attaquants Joao Felix et Moussa Dembelé pour la rencontre européenne après avoir tous deux été testés au Covid-19 la semaine dernière. La formation espagnole compte désormais six joueurs à l'arrêt vu que Yannick Carrasco et Mario Hermoso ont été testés positifs quelques jours avant Felix et Dembele.

Une déclaration sur le site Web du club se lisait comme suit : "Hector Herrera et Thomas Lemar ont subi des tests lundi matin avant notre match contre le Celta, conformément au protocole de la Liga. Les deux joueurs ont été testés positifs pour le Covid-19. Ils ont ensuite subi des tests PCR, qui ont confirmé les résultats. Le Mexicain et le Français s'isolent chez eux, conformément aux directives des autorités sanitaires et aux protocoles de la Liga."

Les stars de l'Atletico seront privées du match à domicile de lundi contre le Celta Vigo et ils devront tous être testés négatifs s'ils veulent avoir une chance de croiser le fer avec la formation de Thomas Tuchel plus tard ce mois-ci.

Lemar a joué un rôle important pour l'Atletico ces dernières semaines. L'international français a fait 24 apparitions dans toutes les compétitions et a marqué un but à chacune lors de chacune des deux dernières victoires en Liga. Herrera, quant à lui, a commencé sept des 13 matchs qu'il a disputés cette saison.

L'Atletico est en tête de la Liga et à sept points d'avance sur Barcelone et le Real Madrid, et en ayant deux matches plus à jouer que ses principaux rivaux.