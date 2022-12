Portugal-Suisse : Manuel Akanji a un plan pour arrêter Cristiano Ronaldo

Le défenseur central suisse a révélé comment il compte arrêter Cristiano Ronaldo lorsqu'il affrontera le Portugal en huitième de la Coupe du monde.

Comme à chaque grand tournoi depuis 2014, la Suisse sera au rendez-vous des huitièmes de finale. La Nati est la seule nation européenne avec la France à avoir réussi une telle performance sur les huit dernières années. Pourtant, cela n'a pas été un chemin de tout repos pour la Suisse pour sortir du Groupe G en compagnie du Brésil, de la Serbie et du Cameroun.

"Ne pas lui laisser d'espace dans la surface"

La Suisse jouait sa qualification ce vendredi soir et grâce à sa victoire face à la Serbie (3-2), elle a terminée deuxième du Groupe G derrière le Brésil et affrontera le Portugal au prochain tour. La Suisse revient de loin puisqu'elle était menée par la Serbie et éliminée pendant neuf minutes. La Nati s'apprête désormais à affronter le Portugal qu'elle connaît bien pour s'être retrouvée à de nombreuses reprises dans le même groupe de qualification pour la Coupe du monde et l'Euro ces dernières années et l'a joué lors de la dernière Ligue des Nations.

Manuel Akanji et ses coéquipiers seront confrontés au légendaire Cristiano Ronaldo, qui sera certainement le leader de son pays, et le défenseur central suisse a révélé son plan pour l'arrêter. Le défenseur central de Manchester City sera en première ligne face au quintuple Ballon d'Or et a sa petite idée en tête pour l'empêcher de briller mardi soir.

CR7 en manque de confiance

Interrogé sur le fait d'affronter Ronaldo, Akanji a déclaré : "Même s'il est plus âgé maintenant, Cristiano Ronaldo est une incroyable machine à buts. Vous ne pouvez pas lui laisser d'espace dans la surface de réparation. Quand il arrive à toucher le ballon, celui-ci est généralement à l'intérieur. Il faut être très proche de lui".

Cristiano Ronaldo fait la une des journaux depuis quelques semaines suite à son départ explosif de Manchester United. L'international portugais a marqué un but à la Coupe du monde depuis le début de la compétition, lors du premier match sur penalty, mais a été quelque peu hors du coup contre la Corée du Sud avant d'être remplacé lors de la défaite décevante du Portugal.

Toutefois, si Cristiano Ronaldo ne semble pas être totalement en confiance, la Suisse ne pourra pas pour autant lui laisser trop d'espaces, car il serait très dangereux de laisser l'ancien buteur de Manchester United avoir l'occasion de se remettre en confiance à ce stade du tournoi. L'attaquant portugais cherchera à battre la Suisse et à se qualifier pour les quarts de finale où il retrouverait l'Espagne ou le Maroc.