Portugal : la confidence de Bernardo Silva sur l'attitude de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a été placé sur le banc face à la Suisse. Le milieu de Manchester City est revenu sur cet épisode.

Un coup de tonnerre a eu lieu dans la sélection portugaise ce mardi. Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a décidé de laisser Ronaldo sur le banc contre la Suisse pour leur rencontre des huitièmes de finale après que le manager ait admis qu'il n'était pas satisfait de la réaction de l'attaquant après avoir été remplacé contre la Corée du Sud.

"Une attitude géniale"

Cristiano Ronaldo a eu l'air frustré parmi les remplaçants avant d'entrer en jeu en fin de match lors de la victoire 6-1. Cependant, Bernardo Silva a insisté sur le fait qu'il n'a pas eu d'influence perturbatrice dans le vestiaire. A la question de savoir si Ronaldo pouvait créer des problèmes dans le camp, la star de Manchester City a répondu aux journalistes après le match : "Je ne pense pas. Je pense qu'il nous aide".

"Aujourd'hui, il a montré une grande personnalité dans le vestiaire, et il était bien. Bien sûr, parfois il peut ne pas être heureux parce que tout le monde veut jouer. Mais il nous a beaucoup aidés dans son rôle et son attitude était géniale", a ajouté le milieu de terrain de Manchester City. L'ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Bruno Fernandes, a fait écho aux pensées de Bernardo en sautant également à sa défense.

" Il n'est probablement pas heureux d'être sur le banc"

"Il était comme tout le monde. Pensez-vous que quelqu'un aime être sur le banc de touche ?'' a déclaré Fernandes. ''Je pense que José Sa, il n'a pas joué un match, une minute. Il sait qu'il est le troisième gardien de but. Il n'est probablement pas heureux d'être sur le banc. Alors, pensez-vous que Cristiano sera heureux ? Si le manager, au prochain match, me met sur le banc, je serai en colère contre lui".

"Nous avons gagné les deux premiers matches [de la Coupe du monde] avec Cristiano dans le onze titulaire. Si Cristiano avait joué, il aurait pu marquer trois buts et personne ne parlait de Cristiano sur le banc. Cristiano fait son travail, il fait sa part, il est content du résultat parce que l'objectif pour tout le monde est d'aller le plus loin possible'', a ajouté le meneur de jeu des Red Devils.

Le meilleur buteur international masculin de tous les temps pourrait pour la seconde fois consécutive devoir se contenter d'un rôle de remplaçant samedi contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, car son remplaçant Goncalo Ramos a inscrit un triplé contre la Suisse, donnant ainsi raison à la décision prise par Fernando Santos.