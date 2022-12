Portugal : Cristiano Ronaldo a-t-il perdu sa place de titulaire ? La réponse de Fernando Santos

Après avoir décidé de le laisser sur le banc contre la Suisse, Fernando Santos s'est exprimé sur la situation de Cristiano Ronaldo.

Le Portugal est en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Seleçao a humilié la Suisse ce mardi soir, le tout sans Cristiano Ronaldo. En effet, le quintuple Ballon d'Or a dû regarder la majeure partie du match depuis le banc de touche, alors que le Portugal s'imposait 6-1 face à la Suisse en huitième de finale de la Coupe du monde, après avoir été mis sur le banc par Fernando Santos.

"Une stratégie"

Tout indique que l'ancien attaquant de Manchester United été exclu par son sélectionneur suite à des problèmes de comportement lors du match précédent contre la Corée du Sud, son mécontentement et ses mots envers Fernando Santos à sa sortie. Le manager portugais a toutefois affirmé que la décision était purement tactique, son remplaçant Goncalo Ramos ayant réussi un triplé historique.

S'adressant aux journalistes en conférence de presse après la victoire, Fernando Santos a insisté sur le fait qu'il n'y a aucun problème avec Cristiano Ronaldo : "J'ai déjà expliqué (la situation entourant l'exclusion de Ronaldo), je ne vais pas l'expliquer à nouveau. Ce sont des joueurs différents. C'était une stratégie de jeu, tous les joueurs sont différents, j'ai aussi lancé Dalot, Raphael, mais Cancelo est aussi un joueur fabuleux. C'était ce dont je pensais que nous aurions besoin pour ce match contre la Suisse".

"Le "nous" est le plus important"

"Il n'y a aucun problème entre Fernando Santos et le capitaine de l'équipe nationale (Ronaldo), nous sommes amis depuis de nombreuses années. Les joueurs prennent des décisions. Les choses ne nous affectent pas. J'ai déjà expliqué, cette partie a été complètement résolue et il a donné l'exemple d'un grand capitaine. Cristiano a montré qu'il est un professionnel de choix. Il n'a créé aucun problème, vraiment. On a parlé avant le match et il n'a eu aucun problème avec ma décision. C'est un exemple", a ajouté le sélectionneur du Portugal.

Une décision qui a également été commentée par Pepe, ami de grande date de Cristiano Ronaldo et buteur face à la Suisse, après le match : "Cris sait parfaitement, et le coach l'a dit très clairement, qu'ici le plus important c’est le 'nous'. Et quand c'est comme ça… C'était un choix de l’entraîneur et nous devons respecter la décision de notre coach".

Cristiano Ronaldo était visiblement frustré lorsqu'il a été accroché lors de la défaite 2-1 du Portugal face à la Corée du Sud et semblait à nouveau malheureux en arrivant au stade Lusail au Qatar pour leur huitième de finale. Les problèmes d'attitude du joueur de 37 ans sont un sujet de conversation constant, surtout depuis son départ de Manchester United.

Après le triplé de Gonçalo Ramos son remplaçant lors du match face à la Suisse, tout laisse à penser que Cristiano Ronaldo a perdu sa place de titulaire avec le Portugal. La prochaine composition d'équipe de Fernando Santos face au Maroc samedi après-midi sera attendue avec impatience pour voir si le quintuple Ballon d'Or est de retour dans le onze de départ ou non.

Ils ont réservé un rendez-vous avec le Maroc en quart de finale du tournoi. Santos a maintenant une décision importante à prendre concernant le retour ou non de Ronaldo dans son onze de départ.