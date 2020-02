PORTRAIT - Gambardella : à la découverte de Ziyad Larkèche, jeune espoir du PSG

Avant Reims-PSG dimanche (14h30) en 16e de finale de la Coupe Gambardella, Goal est parti à la rencontre du latéral gauche parisien Ziyad Larkèche.

Membre de la génération 2002, comme ses copains Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, Ziyad Larkèche, 17 ans, fait son bonhomme de chemin au PSG. Aujourd'hui, il est l'un des cadres de l'équipe U19 dirigée par Stéphane Roche. L'entraîneur parisien en a fait son titulaire au poste de latéral gauche. Un statut acquis dès la saison passée sous les ordres de Thiago Motta. "Le coach Motta m'a apporté son expérience et son savoir-faire, explique-t-il pour Goal. J'étais surclassé. Il m'a pris sous son aile et m'a donné des conseils importants sur le plan tactique, le jeu en une touche, le jeu court, le jeu long, le placement et les déplacements."

En septembre 2018, lors d'une défaite cinglante contre (5-2), Ziyad Larkèche est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à prendre part à une rencontre de . "Un honneur" pour cet enfant du Val d'Oise, arrivé au club chez les moins de 10 ans. Son ancien coach Guillaume Serra le décrit comme "calme, discret, mais très déterminé sur le terrain". Des caractéristiques confirmées par le jeune joueur, qui détient la meilleure VMA de son équipe cette saison : "Je suis calme et discret dans la vie de tous les jours, mais sur le terrain je ne veux pas être discret. J'essaye toujours de me donner à 100%, à l'entraînement comme en match. Je cours beaucoup, je veux toujours donner la bonne passe ou faire la récupération qu'il faut pour mon équipe. Je déteste perdre."

En privé, l'entraîneur Stéphane Roche souligne son sérieux et sa fiabilité, malgré une petite blessure contractée durant l'automne. Saïd Aïgoun, qui l'a eu en U15, parle lui d'un "garçon brillant, rigoureux, engagé, respectueux et dôté d'une énorme capacité de travail". Que ce soit sur le terrain ou en dehors.

En fin de contrat l'été prochain

Élève en Terminal S, Ziyad Larkèche doit allier football et études, comme la plupart des footballeurs de son âge. "J'ai toujours été dans les meilleurs élèves de ma classe, rappelle-t-il. Ça se passe plutôt bien de ce côté-là, mais je ne me considère pas comme un génie, loin de là. Le matin, j'ai les entraînements. Après, je mange au CFA et ensuite il y a l'école. J'essaye de travailler le plus sérieusement possible afin d'avoir le meilleur baccalauréat. Pour la suite, on verra."

La suite concernera également son avenir au PSG. Car son contrat aspirant arrive à son terme à la fin de la saison. Une situation que l'aîné d'une fratrie de cinq enfants aborde sereinement, même si aucune discussion n'a été entamée pour le moment en vue d'un premier contrat professionnel : "C'est vrai que je suis en fin de contrat à la fin de la saison, mais je reste concentré sur le terrain. Je me sens bien au . J'essaye de faire les meilleures prestations possibles. Et après, on se posera tous ensemble, avec ma famille. On verra ce qui peut être le plus intéressant pour moi."

Pour Saïd Aïgoun, en tout cas, Ziyad Larkèche a toutes les qualités pour réussir dans le monde professionnel : "Il a une bonne habilité technique, il est porté vers l'avant. Il a gardé ses qualités offensives tout en étant engagé défensivement. C'est un joueur qui a sa place dans un club de ou plus tard. Peut-être pas dans le PSG version Champions League, mais il a les qualités pour réussir." L'avenir dira s'il avait vu juste.