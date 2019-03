Porto-Roma, Eusebio di Francesco : "Ce sera le match de nos vies"

L'entraîneur de l'AS Roma est conscient de l'importance du match face au FC Porto. Il a évoqué la présence de Paulo Sousa dans les tribunes.

L'AS Roma joue gros ce mercredi soir. Après une lourde défaite lors du derby de Rome le week-end dernier contre la Lazio, le club de la Louve doit impérativement valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions, d'autant plus après leur victoire à domicile au match aller. Avant la rencontre face au FC Porto, en conférence de presse, Eusebio di Francesco est apparu calme mais conscient de jouer gros contre les Dragons.

"Ce mercredi, c'est l'AS Roma qui joue, pas Eusebio di Francesco. Nous voulons faire un grand match pour être en quarts de finale. Mercredi ce ne sera pas moi qui joue le match, c'est l'AS Roma. Mais j'ai conscience que c'est un match important pour tout le monde. Nous devons tous prendre ce match comme le match de nos vies. Je suis l'entraîneur, c'est à moi de choisir l'équipe, et j'espère que nous pourrons faire un grand match", a indiqué Eusebio di Francesco.

"La présence de Sousa ? Non ça ne dérange pas"

L'article continue ci-dessous

Tout peut arriver, mes joueurs ne savent pas encore qui va jouer. Nous préparons le match avec tous les joueurs, je ne peux pas dire qui va jouer parce qu'ils ne le savent même pas encore. Je n'ai pas encore pris la décision finale. Les choix seront faits en fonction des caractéristiques des joueurs et aussi de l'adversaire. L'AS Roma devra être fort en défense. C'est très important que nous défendions bien", a ajouté l'entraîneur de l'AS Roma.

Eusebio di Francesco a commenté la présence de Paulo Sousa pour assister à la rencontre : "Si cela me dérange que Paulo Sousa soit au stade ce mercredi soir ? Non, non cela ne me dérange absolument pas. C'est une chose de faire des déclarations qui ne sont pas gentilles, être au stade pour regarder un match fait partie de notre métier lorsque qu'on est entraîneur. Cela pourra arriver à moi aussi dans le futur. Je ne vois rien de mal à cela. Pourquoi il vient au stade regarder le match ? Je ne sais pas...".

Annoncé du côté de Bordeaux, Paulo Sousa serait également suivi de près par l'AS Roma. En effet, selon les dernières rumeurs dans la presse italienne, en cas de défaite du club de la Louve, et surtout d'élimination, face au FC Porto ce mercredi soir en Ligue des champions, Eusebio di Francesco serait démis de ses fonctions et l'ancien entraîneur de la Fiorentina est le mieux placé pour prendre sa succession.