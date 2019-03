Porto, Sergio Conceição : "Si nous jouons comme d'habitude, nous avons de grandes chances de passer"

L'entraîneur du FC Porto insiste sur l'importance de l'équilibre de son équipe afin de l'emporter face à l'AS Roma et se qualifier.

Le FC Porto espère retrouver le top huit européen cette saison. Battus au match aller par l'AS Roma, les Dragons doivent absolument l'emporter pour se qualifier mais ont eu la bonne idée de marquer un but à l'extérieur qui risque d'être précieux avant le match retour. Après s'être incliné à domicile face à Benfica, le FC Porto doit réagir. En conférence de presse, Sergio Conceição est apparu confiant avant d'affronter l'AS Roma.

"Il faut avoir un équilibre. Nous avons besoin de gagner le match, mais nous n'avons pas besoin d'être pressé de marquer des buts, nous devons être solide sur le plan défensif, nous devons comprendre les points forts de l'AS Roma, qui à l'heure actuelle est la troisième meilleure attaque de Serie A et a des joueurs très forts du milieu de terrain à l'attaque. Nous devons être attentifs et comprendre que l'équilibre est fondamental pour gagner le match", a expliqué l'entraîneur du FC Porto.

L'article continue ci-dessous

"Si nous sommes égaux à nous mêmes, que nous jouons comme nous en avons l'habitude, nous avons de grandes possibilités de passer en quarts de finale. Nous devons être efficace sur le plan offensif, bien entendu. Mais aussi être efficace et agressif lorsqu'il s'agit de défendre. C'est cet équilibre que je considère comme fondamental pour ce match", a poursuivi l'ancien international portugais, récemment prolongé jusqu'en juin 2021.

Sergio Conceição est conscient que l'AS Roma va laisser le FC Porto faire le jeu : "Nous sommes prêts pour un match difficile. L'AS Roma va défendre à certains moments du match, sachant qu'ils sont en train de défendre un résultat qui leur est favorable, mais c'est un match qui décide du passage ou non en quart de finale de la Ligue des champions et nous sommes prêts pour être encore plus fort offensivement et pouvoir marquer ce but si important".

"Les cinq buts de Marega en Ligue des champions ? Notre confiance ne se doit pas à tel ou tel joueur, elle se doit au travail que nous faisons au quotidien. Dans les derniers matches nous avons fait jouer des joueurs qui n'avaient pas beaucoup jouer et leur réponse a été excellente, si on fait exception du dernier résultat. Bien sûr qu'avoir plus de solutions est important, mais ce qui compte c'est le collectif", a conclu l'ancien ailier.