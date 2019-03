Bordeaux : Joe Da Grosa "très optimiste" pour l'arrivée de Paulo Sousa

Le propriétaire des Girondins de Bordeaux a indiqué sur Canal + ce mardi que Paulo Sousa pourrait bientôt être nommé.

Paulo Sousa à Bordeaux, c'est une rumeur qui prend de plus en plus d'épaisseur.

Interrogé sur la possible arrivée du technicien portugais, Joe Da Grosa en personne, le propriétaire des Girondins, s'est dit très optimiste pour cette issue, ce mardi, avant le match contre Montpellier.

"On a effectivement noué un contact avec Paulo Sousa. Nous sommes très optimistes sur sa signature", a expliqué le dirigeant sur Canal + Sport.

"Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de rejoindre les Girondins ? Je le répète je suis très optimiste. J'ai un grand degré de confiance pour sa venue. Je l'ai rencontré personnellement ce week-end à Bordeaux. J'espère que sa venue soit officielle avant la fin de la semaine afin qu'il soit dès la semaine prochaine le nouvel entraîneur".

Eric Bedouet, sous contrat avec les Girondins jusqu'en 2020, vit donc assurément son dernier match sur le banc du club au scapulaire.

L'article continue ci-dessous

Il reste à savoir si Bordeaux ne se fera pas devancer par la concurrence pour un technicien qui a gardé une cote relativement bonne, en Italie notamment. Sousa avait fait un passage très réussi à la Fiorentina, où ses préceptes de jeu ont été loués par les observateurs.

De son côté, Eric Bedouet n'a pas caché sa déception après le départ de Ricardo la semaine passée. "Je ne vis pas ça bien, a reconnu l'ancien préparateur physique. On ne peut pas bien le vivre quand on a des amis, des gens extraordinaires qui partent [...] C'est un grand Monsieur dans le football et la vie. Je tiens à le remercier. Ça a été difficile car il a eu peu de temps, sans pouvoir avoir des joueurs choisis par lui. J'ai eu du plaisir à le retrouver et je garderai toujours des relations avec lui", avait expliqué le technicien français en conférence de presse.