Politique : les Français invités à s'exprimer sur les droits TV du sport

Ce mercredi, l'Assemblée nationale a ouvert une consultation citoyenne afin de connaître les attentes des Français en matière de droits TV du sport.

Cette consultation est rapportée par le député Cédric Roussel (LREM) et présidée par le député Régis Juanico (Soc). Elle est composée de 12 députés de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, la mission a débuté ses auditions le 9 juin 2021 et rendra son rapport à l'automne.

Elle a été mise en place pour plusieurs raisons : le fiasco de Mediapro, la forte consommation du sport en streaming illégal, la forte opposition des supporters au projet d'une ligue fermée baptisée SuperLeague.

Pour obtenir l'avis des Français, l'Assemblée nationale a donc créé un questionnaire en ligne disponible à l'adresse suivante : https://assemblee-nationale.limequery.org/569152

Le questionnaire est rapide à remplir et il est même possible, à la fin, de s'y exprimer librement.

Il sera disponible jusqu'au 24 octobre, et les résultats de l'enquête seront intégralement publiés au moment de la présentation du rapport, dans le courant du mois de décembre.