Pogba, le FC Barcelone, Zidane... les vainqueurs et les perdants du mercato d'été

L'entraîneur du Real Madrid voulait ramener Paul Pogba à Santiago Bernabeu mais le transfert n'a jamais eu lieu au grand regret des deux.

Le marché des transferts a finalement fermé ses porters en Europe, après un été riche en émotions en transferts massifs, en discussions prolongées mais aussi en échec. Ci-dessous, Goal présente les gagnants et les perdants de ces mois mouvementés.

VAINQUEUR : ANTONIO CONTE

Antonio Conte et Beppe Marotta ont uni leurs efforts pour remettre la à sa place dans le football italien après Calciopoli. Maintenant, ils font de nouveau équipe pour mettre fin à leur domination. Les premiers signes sont prometteurs. L’ a parfaitement débuté la saison de , en écrasant Lecce à domicile avant de décrocher une nouvelle victoire à dimanche, et leurs activités sur le marché des transferts a joué un rôle crucial.

Antonio Conte voulait ajouter un autre défenseur central pour pouvoir utiliser sa formation préférée le 3-5-2, alors l'inégalable Diego Godin est arrivé libre en provenance de l'Atletico Madrid. Il voulait rajeunir le milieu de terrain. Nicolo Barella et Stefano Sensi ont donc été acquis en provenance de Cagliari et de , respectivement.

Et le plus important de tous, Antonio Conte voulait un numéro neuf pour mener la ligne d'attaque, donc Romelu Lukaku a été arraché à . Antonio Conte pense déjà que le Belge sera considéré comme une bonne affaire à 65 M €.

Il reste à savoir combien le prêt Alexis Sanchez a coûté à l'Inter Milan, alors que le Chilien a connu une période encore plus compliquée que celle de Lukaku à Old Trafford, mais il offre une autre option en attaque, qui correspondait exactement à ce que Antonio Conté voulait. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l’Inter dispose à la fois d’une équipe et d’un entraîneur capable de se battre pour le titre.

Antonio Conte a déjà changé l'atmosphère au sein du club et la vie dans le vestiaire ne se détériorera plus maintenant que l'ancien capitaine du club, Mauro Icardi, a finalement été prêté. L'Argentin a rejoint le PSG en prêt le dernier jour du mercato. L'Inter Milan de Conte ressemble déjà à la Juventus de Conte. Ia Vieille Dame va ressentir de l'inconfort sur son piédestal maintenant.

VAINQUEUR : ATLETICO MADRID

Au cours de l'été, l'Atletico Madrid a perdu Diego Godin, Antoine Griezmann, Rodri, Lucas Hernandez, Juanfran et Filipe Luis. C'est un mélange d'expériences et de talents. Et pourtant, nous parlons d’eux comme l’un des grands gagnants de ce mercato - pourquoi? Parce qu'ils ont parfaitement remplacé ces joueurs qui avaient fait leurs preuves. En effet, les résultats le prouvent. L'Atletico Madrid est en tête de la , après avoir remporté ses trois premiers matches, et a déjà quatre et cinq points d'avance sur le et Barcelone, respectivement.

Tout le monde était dubitatif quand l'Atletico Madrid a payé 22 millions d'euros à pour Kieran Trippier, mais le très décrié Anglais, qui sortait d'une fin de saison compliquée avec les Spurs en , s'est vite imposé du côté du Wanda Metropolitano. Mario Hermoso s'est parfaitement adapté aux côtés de Jose Gimenez en défense centrale, tandis que le Real Madrid pourrait regretter d'avoir vendu Marcos Llorente à son rival.

Cependant, la meilleure recrue estivale de l'Atletico Madrid est sans aucun doute Joao Felix. Les frais peuvent avoir été historiquement colossaux pour un adolescent - 126 M € (115 M £ / 138 M $) - mais chaque centime de cet investissement aura valu le coup s'il parvient à conserver la forme éclatante qu'il a eu lors de la pré saison et s'il aide les Rojiblancos à remporter leur premier titre en depuis 2014.

PERDANTS : POGBA & ZIDANE

Zinedine Zidane a accepté de revenir à bord du navire qui coulait, le Real Madrid, la saison dernière, en partie parce qu'il avait été assuré qu'il aurait un mot à dire sur le recrutement. Essentiellement, cela signifiait que le président du club, Florentino Pérez, signait les joueurs souhaités par le Français. Cela n’avait pas toujours fonctionné de la sorte lors du premier passage du Français, malgré le fait que Zidane a mené le Real Madrid au succès en trois fois de suite.

Eden Hazard était la cible principale et, 10 ans après que Zidane ait recommandé le Belge à Florentino Pérez, l'ailier est arrivé à Santiago Bernabeu pour 100 M €, en provenance de . Plusieurs autres joueurs ont également été acquis - Eder Militao, Rodrygo, Luka Jovic et Ferland Mendy - pour plus de 300 M €, mais Zidane a toujours estimé, à juste titre, que le Real Madrid manquait d'une présence jeune, dynamique et imposante au milieu de terrain.

Paul Pogba cochait toutes les cases. De plus, il voulait venir au Real Madrid, après avoir décidé de chercher un nouveau "défi" loin de Manchester United, peut-être après s'être rendu compte que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer était à des années-lumière de se battre pour le titre en Premier League - sans parler de la Ligue des champions. Seulement, le Real Madrid a été incapable de faire ce transfert, notamment en raison de leur incapacité à décharger les précieux atouts jugés excédentaires par Zidane : Gareth Bale et James Rodriguez.

Zidane a fait de son mieux pour pousser Gareth Bale vers la porte de sortie, mais il a été miné par Florentino Pérez, qui a bloqué le déplacement du Gallois en , inquiet du manque de profondeur, après que Marco Asensio se soit blessé jusqu'à la fin de la saison 2019-2020 avant même que la campagne ait commencé. La petite blessure d'Hazard a également joué un rôle.

Le résultat est que Paul Pogba a été laissé à Manchester United, avec une partie de supporters qui est depuis longtemps fatiguée de son manque d’engagement perçu, sur et en dehors du terrain. Et il n'a à blâmer que lui-même après avoir rendu publique son désir de partir. Zinedine Zidane, quant à lui, fait également face à l'agitation des supporters. Il a été malchanceux avec les blessures, mais aucune des recrues estivales de Real Madrid n’a véritablement commencé avec le club. Il semble y avoir un manque de confiance dans les nouveaux arrivants, en particulier Luka Jovic, malgré une bonne performance contre ce week-end.

Par conséquent, pour la première fois de la carrière d'entraîneur de Zidane, les supporteurs doutent qu'il soit l'homme idéal pour le travail de reconstruction. Son incapacité à redresser l’équipe à la fin de la saison dernière a été attribuée au fait que ses deux successeurs, Julen Lopetegui et Santiago Solari, s’étaient effondrés. Zinedine Zidane avait essentiellement hérité du désordre de quelqu'un d'autre. Maintenant, cependant, après avoir eu une plus grande influence dans la stratégie de transfert du club, il est dans une situation difficile uniquement par sa faute.

PERDANT : JUVENTUS

La Juventus mérite un immense crédit pour avoir battu le FC Barcelone et le dans la course à la signature de Matthijs de Ligt, sans doute le jeune joueur le plus convoité d'Europe cet été. De plus, alors qu’il existe des doutes sur Adrien Rabiot (tempérament) et Aaron Ramsey (forme physique), tous deux ont le talent d’ajouter leur nom à la longue liste de transferts libres judicieux de la Juve.

Cependant, même en tenant compte du but surprise de Danilo contre samedi, l'achat du latéral de pour 37 millions d'euros était ridicule, tout comme la décision de permettre au prometteur Moise Kean de rejoindre alors qu'il y avait encore de l'incertitude entourant la composition de l'attaque des Bianconeri.

L'idée était évidemment de signer un autre numéro neuf, idéalement Romelu Lukaku, ou du moins Mauro Icardi. Cependant, Paulo Dybala a refusé de partir à Old Trafford dans le cadre de l'accord proposé pour Romelu Lukaku, tandis que Mauro Icardi s'est finalement retrouvé au PSG.

Par conséquent, Maurizio Sarri a dû garder Gonzalo Higuain, 31 ans, Mario Mandzukic, 33 ans, et Cristiano Ronaldo, 34 ans, comme choix pour le poste d'avant-centre cette saison, alors que Paulo Dybala devrait passer la majeure partie de son temps sur le banc de touche. Cela signifie que l'attaque de la Juve est surpeuplée et qu'elle devra laisser certains joueurs de haut niveau en dehors de son équipe en Ligue des champions. Comme Sarri lui-même l’a reconnu, il s’agit d’une situation "embarrassante".

De Ligt est une acquisition raffinée, mais a été compensée par la perte de Giorgio Chiellini, victime d’une blessure potentiellement fatale pour l'ensemble de la saison. Dans l’état actuel, cette équipe de Bianconeri a l’air moins forte que la saison dernière et des questions seront posées au directeur sportif Fabio Paratici si la Juve ne met pas un terme à la disette qui sévit actuellement depuis 23 ans en Ligue des champions.

PERDANT : BARTOMEU

À un moment donné lors de la tentative du FC Barcelone pour faire revenir Neymar en Catalogne, L'Equipe a déclaré que le club ne souhaitait pas réellement réussir. Selon le journal français, la poursuite était simplement une tentative pour apaiser le capitaine de club, Lionel Messi, qui souhaitait que son ami soit de retour au Camp Nou. Même si cela était vrai, l'incapacité du Barça à sceller l'accord a rendu le président Josep Maria Bartomeu ridicule. Et un homme dans la position de Bartomeu ne peut être ridicule. Cela affaiblit sa position face aux joueurs, au conseil d’administration et aux membres du club.

Il y a six mois à peine, il affirmait que l'ailier Ousmane Dembele - le jeune joueur qui remplaçait Neymar lors de son départ pour la il y a deux ans - était un meilleur joueur que le Brésilien. Pourtant, Bartomeu finit par utiliser le Français comme une monnaie d'échange. Et cela s'est avéré incroyablement coûteux. Le a proposé au PSG des joueurs qui n’avaient aucune envie de s’installer au Parc des Princes. Ivan Rakitic a finalement été convaincu mais le refus de Dembele de partir a finalement bloqué le retour de Neymar.

Il faut également noter que si le FC Bareclone n'avait pas acquis Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid pour 120 M €, ils n'auraient eu à faire participer aucun joueur à la transaction Neymar; ils auraient pu payer le prix demandé par le PSG avec de l'argent. Bartomeu a refusé de renoncer à Griezmann, qui avait exaspéré les supporters et les dirigeants en rejetant publiquement son intention de s’installer au Camp Nou l’été dernier, après avoir initialement donné l’impression qu’il était prêt à quitter Atletico Madrid.

Cet entêtement a finalement contribué à l’effondrement de l’affaire Neymar, qui à son tour a contribué à l’immense pression exercée sur Bartomeu. Les candidats sont déconcertés par l’absence apparente de plan de recrutement cohérent, plusieurs membres clés du vestiaire sont maintenant mécontents que leur ami ne rentre pas à la maison, tandis que d’autres sont à juste titre ennuyés d’être utilisés comme monnaie d'échange dans un pari téméraire qui a mal tourné. Et cela pourrait coûter à Bartomeu ses espoirs de réélection.