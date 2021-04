Pogba : "Fernandes peut tout faire... sauf défendre !"

L'international tricolore s'est exprimé sur son association avec le meneur de jeu portugais, très en vue depuis son arrivée à Manchester United.

Paul Pogba a déclaré que jouer aux côtés de Bruno Fernandes le remplit de joie, mais a mis en doute, en plaisantant, la capacité de son coéquipier de Manchester United à défendre.

Fernandes a propulsé United vers l'avant depuis son arrivée du Sporting CP en janvier 2020, et cette saison, son partenariat avec Pogba s'est épanoui.

Pogba a livré le genre de performances qui ont persuadé United de le ramener au club en provenance de la Juventus, et il semble que Fernandes mérite une partie du crédit pour la résurgence de l'international français.

"J'aime jouer avec Bruno, a déclaré Pogba à MUTV. C'est quelqu'un qui comprend le jeu et comprend le mouvement qui peut vous donner une belle passe, il peut aussi finir. Il est partout, il peut tout faire vraiment... sauf défendre !

"Mais vraiment, c'est toujours une joie de jouer avec lui, de le comprendre. Il me comprend aussi, il peut prendre ma position. Je peux prendre sa place aussi. Je pense qu'il convient à l'équipe, il a une influence très dominante dans notre équipe."

La musique est un élément clé pour la plupart des vestiaires, et Old Trafford ne déroge pas à la règle. Pogba est un personnage clé dans les choix musicaux des Red Devils, mais il a de la concurrence avec Eric Bailly lorsqu'il s'agit de savoir qui est le meilleur danseur.

"Cela dépend [du type de danse], a rigolé le champion du monde. Eric est le meilleur danseur africain, je suis plus e-pop et danse américaine et des choses comme ça. Nous nous complétons l'un l'autre je dirai !"

Il y a beaucoup de positivité autour de United en ce moment, mais ils doivent encore terminer leur saison. Ils ont une infime chance de remporter le titre, Manchester City restant très largement favori en Premier League avec 11 points d'avance, même s'il a joué un match de plus.

Une deuxième place assurerait à United une place en Ligue des champions la saison prochaine, tandis qu'ils restent en course pour la Ligue Europa. La Roma les attend pour une demi-finale programmée les 29 avril et 6 mai prochains.