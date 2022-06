Pogba à la Juventus, ça y est : l'officialisation est à un pas

Le milieu de terrain français est d'accord pour revenir à la Juventus : les derniers détails sont encore à régler et ensuite le mariage sera célébré.

Pogba et la Juventus. Encore une fois, oui, c'est vrai. Parce que la star française, pour la deuxième fois de sa carrière, est en passe d'embrasser la Vieille Dame. Dernier virage dans ce dossier, dernière réunion pour régler les derniers petits détails et mettre la signature de l'international français sur le contrat, et le Pogback sera d'actualité.

Les doutes sur le retour de Pogba à la Juventus, à présent, il n'y en a plus. Bien que quelques équipes de haut niveau ici et là aient essayé de le signer, mais sans entraver le train des Bianconeri, qui roule vite, et comment, vers une recrue de choix. Le travail des dirigeants a donc été récompensé. Lequel, d'abord en mettant sur la table une proposition sur 3 ans de 7,5 millions nets par saison, puis en la relevant légèrement cette offre, a su trouver la bonne voie.

#Pogba è a un passo dalla #Juventus // Pogba is one step away from joining Juventus 🇫🇷⚪️⚫️ @Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 2, 2022

Place, donc, à la dernière réunion au sommet. Elle ne réservera pas de mauvaises surprises, au contraire. Paul Pogba a pris sa décision, l'a confiée à ses amis les plus proches et n'a pas l'intention d'en changer. Il veut retourner dans le Piémont, où pendant quatre années il a enchanté la Juventus, faisant 178 apparitions et marquant 34 buts.

Le cœur l'a emporté, en somme, même si, ailleurs, le milieu de terrain français aurait pu gagner (définitivement) plus. Mention spéciale à Massimiliano Allegri qui, selon les bien informés, aurait appuyé sur l'accélérateur pour que l'opération ait lieu, lui qui a déjà eu la Pioche sous ses ordres lors du premier passage du Français à la Juventus. Les supporters et les dirigeants de la Juventus vont pouvoir être heureux de compter sur le retour de Paul Pogba dans les prochains jours.