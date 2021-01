"Pochettino va offrir la Ligue des Champions au PSG"

Ancien coéquipier de Mauricio Pochettino en Espagne et au PSG, Cristobal voit le technicien argentin remporter le Graal.

Un concert de louanges et l'homme-orchestre n'est autre que Cristobal. L'ancien défenseur de l' et du PSG s'est montré admiratif de Mauricio Pochettino auprès du journal Le Parisien.

"Je suis certain qu'avec lui Paris peut remporter la , oui, . C'est quelqu'un avec des idées très claires et beaucoup de personnalité."

Pour Cristobal, Pochettino sait gérer les égos des stars et sera le candidat idéal pour gérer le vestiaire parisien :

"Il sait manager un vestiaire. Et ça c'est important dans une équipe qui a autant de stars du football actuel, a poursuivi l'ex-défenseur de Paris. Il a la personnalité et l'autorité pour fédérer les ego qu'il peut y avoir dans un tel vestiaire."

Ancien joueur de l'Espanyol, Cristobal ne voit pas le favori face au PSG qu'il retrouvera de nouveau en 8es de finale de Ligue des Champions dans quelques semaines.

"Pour moi, actuellement, le PSG est clairement favori. Ils ont une équipe plus solide, avec de grands joueurs. Barcelone est dans une phase de transition, a enchaîné l'ancien Parisien. De grands joueurs sont partis. Il y a des jeunes qui certainement avec le temps deviendront très forts. Mais aujourd'hui, je crois que Paris est plus fort que Barcelone.", analyse-t-il.

Après avoir licencié Thomas Tuchel le 29 décembre , le PSG a annoncé ce samedi le nom de son successeur. Et comme cela était annoncé ces derniers jours, c'est Mauricio Pochettino qui prend les commandes du club parisien. Il fera ses débuts le 6 janvier avec le déplacement du PSG à Saint-Etienne à l'occasion de la 18e journée de . Le PSG occupe actuellement la troisième place du championnat de avec 35 points et compte un petit point de retard sur , le leader et .

Au total, toutes compétitions confondues, Pochettino a porté le maillot du 107 fois, marquant 7 buts. Finaliste de la en 2003 (défaite 2-1 contre l' ), le défenseur argentin n'a remporté qu'une modeste Coupe Intertoto, en 2001, sous les couleurs parisiennes.