Pochettino : "Entraîner le Real Madrid, c'est mon rêve"

L'ancien entraîneur des Spurs a révélé qu'il ne s'était jamais vu entraîner les Catalans tant que leur président actuel reste aux commandes.

Mauricio Pochettino a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'offre pour entraîner le géant de la , le FC Barcelone, tandis que l'ancien entraîneur de a avoué que diriger le soit son rêve. Mauricio Pochettino était lié au Barca après le limogeage de Quique Setien avant que le club blaugrana, assiégé, n'ait opté pour Ronald Koeman après une campagne 2019-20 sans trophée, très décevante et ponctuée par une humiliation en .

L'entraîneur argentin, Pochettino, qui a quitté Tottenham en novembre de l'année dernière, a été interrogé sur les spéculations l'envoyant au Barça. "Ils ne m'ont pas proposé d'entraîner le Barça", a-t-il déclaré à Marca. "Je n'ai pas vu le président Josep Maria Bartomeu. J'ai mangé avec Ramon Planes parce que nous avons une amitié depuis de nombreuses années, depuis 2009 quand il a signé pour l' ".

Pochettino avait ouvert la porte à potentiellement entraîner le Barça, ayant précédemment suggéré qu'il ne prendrait pas en charge les pensionnaires Camp Nou en raison de ses liens avec ses rivaux Espanyol. "J'étais ironique alors", se dit Pochettino. "C'était ma première conférence de presse à Tottenham et ils m'ont interrogé sur les rumeurs du Barça. Puis j'ai répondu avec mon ironie et je pense que je suis allé trop loin, j'ai dit ce que j'ai dit."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Pas d'offres du PSG, de l'Inter ou de la "

"Cela semble très agréable pour le fan radical de l'Espanyol, mais je ne voulais pas parler au nom de ce fan radical. Je n'ai pas non plus à justifier une déclaration car personne ne peut remettre en question mon amour pour l'Espanyol", a ajouté l'Argentin. Pochettino a également été lié aux champions de , le , aux champions de , la Juventus et à l'Inter, à l'approche de la saison 2020-2021. Thomas Tuchel reste sur le banc du PSG, la Juve s'est tournée vers Andrea Pirlo et l'Inter a choisi de continuer avec Antonio Conte.

"Ni le PSG, ni la Juventus, ni l' n'ont fait d'offres pendant l'intersaison", a ajouté Pochettino. "J'ai reçu un appel de et de . Je n'ai pas besoin de mentir", a conclu l'ancien des Spurs. Pochettino a manqué le Real Madrid en 2018, décidant d'honorer son contrat avec l'équipe de , Tottenham, à l'époque. Madrid a tenté d'embaucher Pochettino comme successeur de Zinedine Zidane : "Je ne sais pas si j'entraînerai un jour Madrid, mais bien sûr, c'est mon rêve. Si ce n'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs clubs du monde. Je ne suis pas différent, tout le monde l'a sur sa liste de rêve."