Pochettino convaincu que Mbappé va rester longtemps au PSG

​Le nouveau coach du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est convaincu que Kylian Mbappé s'engagera à rester au Parc des Princes sur le long terme

Mbappé, comme Neymar, a un contrat au PSG jusqu'en 2022. et on parle beaucoup de son avenir, alors que le PSG lui-même a été associé à Lionel Messi et Sergio Ramos....

Mauricio Pochettino a discuté avec le quotidien sportif madrilène Marca et a discuté de son retour au PSG, où il a joué en tant que joueur, mais aussi de l'avenir de Mbappé et de la possibilité de signer Messi

"J'ai beaucoup de motivation et de responsabilité. Je veux bien faire et contribuer à ce beau projet, c'est très excitant. Nous nous sommes rapidement adaptés aux circonstances et aux joueurs".

Le coach argentin a aussi défendu la Ligue 1 et le foot français. "Il faut être là pour donner un avis avec des arguments. La ligue française a toujours nourri d'autres ligues; le football d'aujourd'hui à l'ère COVID rend les ligues plus égales, les rendant plus compétitives. En Italie, en Espagne, en Angleterre, etc., il y a plus d'égalité. Le championnat de France est très compétitif, très physique, avec beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Parfois de l'extérieur on a une impression différente, mais ce n'est pas comme ça"

"On a l'exemple de la dernière Ligue des champions avec un finaliste français, le même qu'en Ligue Europa. PSG et Lyon respectivement. Le championnat français et le championnat allemand ont terminé plus tôt et cela leur a donné un léger avantage pour les huitièmes de finale [à Lisbonne]. Nous pensons qu'il faut toujours concourir à un certain niveau, que ce soit la Ligue des champions ou la Coupe de France. Nous en avons besoin pour être prêt pour la grande scène."

Pochettino a ensuite évoqué les dossiers chauds du mercato. "Mbappé ? Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense qu'il sera au PSG pendant de nombreuses années, et c'est l'espoir du club. Nous comptons sur lui aussi longtemps que nous sommes ici. C'est vrai qu'il doit prendre une décision [sur son avenir], mais il semble heureux et très engagé dans ce projet. Messi ? Je respecte les joueurs qui appartiennent à d'autres équipes, car ils [les équipes] peuvent être en colère et je comprends pourquoi. Nous comprenons que dans le monde du football, il n'y a pas de saints, personne ne peut se plaindre que chaque club fait de son mieux pour améliorer son équipe. Mais cela ne cache pas un message caché de notre part. Si je veux que Messi nous rejoigne ? Tout ce que je dis sera mal compris, et j'apprécie ce que j'ai. Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quelle ligue et n'importe quelle équipe.", a-t-il ainsi tonné.