Pirlo et la Juventus ne craignent pas de sanction de l'UEFA

Andrea Pirlo, le coach de la Juventus, a affirmé que lui et sa direction ne sont pas du tout inquiet vis-à-vis de l'UEFA.

La Juventus est actuellement en quête de régularité après le succès en milieu de semaine contre Parme. La Vieille Dame rendra visite à la Fiorentina dimanche après-midi, à 15 heures.

Ce samedi, en conférence de presse, Andrea Pirlo a pris la parole. Le premier thème, bien sûr, est l'importance du match contre la Fiorentina.

"Nous avançons ensemble pour atteindre notre objectif. La Fiorentina se bat pour ne pas être reléguée, mais souvenons-nous du match aller. Nous avons un grand esprit de revanche, la Fiorentina est un adversaire historique; ce sera un bon match. Avant le match contre Parme nous allons y avoir eu beaucoup de rumeurs, mais notre objectif est de nous qualifier pour la Ligue des champions. Nous savons ce que nous devons faire. Demain nous irons à Florence pour remporter 3 points", a-t-il déclaré.

L'entraîneur de la Juventus s'est également attardé sur la condition de certains de ses joueurs, et sur les choix qu'il pourrait faire demain. "Les matchs passent et Paulo Dybala accumule des minutes dans ses jambes et va mieux. Aujourd'hui, on évalue les conditions de tout le monde. Chiellini devrait revenir de la première. minute, Danilo doit être évalué aujourd'hui même si je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes. Demain, Rabiot sera de nouveau titulaire, il a beaucoup progressé et va très bien. Chiesa n'a pas encore complètement récupéré et ne sera pas être parmi les équipes. Ramsey ira mieux demain. Il pourrait jouer. Morata va bien, il n’a pas commencé à Parme à cause d'un turnover. Il nous a tellement donné cette année, il nous donnera tellement à l’avenir, nous comptons sur lui à 100%. Demiral n'est pas encore disponible et pour Bonucci nous devons évaluer".

La Ligue des Champions en ligne de mire pour la Juve

Pirlo s'est aussi exprimé à propos du sujet qui a alimenté les discussions cette semaine, à savoir la Super League. Il affirme être totalement serein. "Les rumeurs de maintenant ne changent rien, nous savons quoi faire et comment le faire. Nous parlerons longtemps, mais la concentration sera encore plus sur ce que nous devons faire. Agnelli est calme, chaque jour il apporte de l'enthousiasme sur le terrain. L'ambiance dans l'équipe est positive, il y a une envie de bien finir, c'est une sorte d'obligation pour nous."

A la question s'il a peur d'être privé de Ligue des Champions à cause d'une sanction administrative, le champion du monde 2006 a rétorqué : "Non, nous n'avons pas peur d'être exclus. C'est notre métier et nous sommes convaincus que nous pouvons terminer la saison en atteignant nos objectifs. Nous sommes confiants quant à nos objectifs et à ce que l'UEFA décidera plus tard. "

Pirlo a désormais compris que l'objectif minimum de la saison pour la Serie A est de finir dans le Top 4. "Je fais entièrement confiance à mes joueurs: notre objectif est important, et je sais ce qu'eux et le club veulent; nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde et nous devons marquer autant de points que possible. Après avoir perdu le championnat et la Ligue des champions en même temps, il nous faut atteindre cet objectif, ce doit être presque une sorte d'obligation".