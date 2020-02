Philippe Coutinho sur un éventuel retour à Liverpool : "Je ne regarde pas en arrière"

L'ancien joueur des Reds appartenant aujourd'hui au FC Barcelone ne se voit pas revenir sur les bords de la Mersey, assumant ses choix passés.

Ancien joueur de , Philippe Coutinho avait quitté les bords de la Mersey pour s'engager en faveur du club de ses rêves : le . Malheureusement pour le milieu offensif de la Seleçao, tout ne s'était pas déroulé exactement comme prévu en Catalogne, où il a peiné à s'imposer aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Actuellement prêté au , celui qui ne devrait pas faire de vieux os en Bavière a notamment été lié à de suprenantes rumeurs ces derniers jours...

En effet, un intérêt des Reds quant à un potentiel retour a été évoqué par certains médias. Des bruits de couloirs que Philippe Coutinho s'est empressé de stopper, évoquant dans un entretien accordé à Sports Illustrated que revenir chez les Champions d'Europe constituerait un retour en arrière à ses yeux.

"J'ai pris une autre direction​"

"Je ne regarde pas en arrière. J'ai pris une autre direction, et maintenant je suis sur un autre chemin, un peu comme tout le monde. Je me concentre entièrement, comme eux (comme Liverpool), sur la réalisation de mes rêves. Je suis content de ce que j'ai fait dans le passé et maintenant je ne peux qu'avancer", a-t-il confié.

S'il ne devrait donc pas revenir chez les Reds, le Brésilien a toutefois souligné le très bon travail de l'équipe entraînée par Jürgen Klopp. "Liverpool vole et cela ne me surprend pas. Nous l'avons déjà vu l'année dernière quand ils ont remporté la , mais je ne suis pas non plus surpris au vu de leur équipe et de leur manager fantastique. Je suis tellement heureux pour eux, parce que j'ai tellement d'amis là-bas, d'anciens coéquipiers", a-t-il ajouté, élogieux.