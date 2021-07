"Peu de joueurs auraient osé faire ce qu’a fait Saka"

Confronté à des insultes raciales après son tir au but raté, Saka a tout le « respect » d’Özil pour avoir pris ses responsabilités.

Mesut Ozil a exprimé son "respect" pour son ancien coéquipier d'Arsenal, Bukayo Saka, l'ancien meneur de jeu des Gunners déclarant que "peu de joueurs oseraient" tirer un penalty lors d'une grande finale internationale.

C'est exactement ce qu'a fait le joueur de 19 ans très bien noté à l'Euro 2020, mais qui a vu son tir au but arrêté alors que l'Angleterre a dû s’incliner à domicile contre l’Italie.

Des critiques inévitables sont venues de Saka à la suite de ce raté, malgré tout ce qu'il a réalisé dans le tournoi avant cela, mais il continue d'être soutenu par ses coéquipiers actuels et passés pour tourner la page.

Qu'est-ce qui a été dit?

Ozil, qui a quitté l'Emirates Stadium pour Fenerbahce en janvier, a confié à Sky Sports le caractère fort et le potentiel passionnant de Saka : "Je me sentais mal pour Bukayo. Je sais par ma propre expérience ce que c'est que de rater un penalty.

"Dans une finale, comme la dernière, assumer la responsabilité d'une nation entière en tant que jeune joueur, respect. Peu de joueurs oseraient faire ça."

Le vainqueur de la Coupe du monde a ajouté : "Bukayo est un jeune joueur modeste. J'ai appris à le connaître comme un jeune homme très déterminé qui travaille très dur pour son rêve et fait tout ce qu'il peut pour le réaliser.

"Bukayo a la chance d'avoir un talent que peu de gens ont.

"S'il reste aussi humble et déterminé qu'il l'est déjà, je suis convaincu à 100% qu'il a un grand avenir devant lui et qu'il peut devenir un grand joueur.

"C'est vraiment un grand talent, et je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de grands matches avec l'équipe nationale anglaise pour lui à l'avenir."

Özil victime lui aussi

Ozil sait de quoi il parle puisqu’il a lui-même été victime d’insultes racistes depuis ses débuts en professionnels.

"Malheureusement, il y aura toujours une petite partie de notre communauté qui insultera et menacera les joueurs de manière raciale."

"Nous devrions nous concentrer beaucoup plus sur les messages positifs qui gardent les joueurs forts."