Petit veut aider à Arsenal mais sous certaines conditions

Ancienne gloire des Gunners, Emmanuel est prêt à aider le club londonien mais il pose ses conditions.

Ce dimanche, Arsenal s'est incliné à domicile face à Chelsea (2-0), plongeant le club londonien un peu plus dans la crise puisqu'il avait déjà perdu lors de la première journée (2-0 à Brentford).

Consultant pour RMC Sport, Emmanuel Petit a regardé le derby londonien avec un intérêt tout particulier pusiqu'il a joué pour Arsenal (1997-2000) et Chelsea (2001-2004).

Le champion du monde 1998 a été interrogé par notre confrère pour savoir s'il voulait intégrer la direction d'Arsenal afin de faire bouger les choses mais refuse catégoriquement le poste d'entraîneur : « Intégrer le board d'Arsenal, pour faire quoi ? Je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, je n'en vois pas l'utilité. Sauf si c'est pour passer des diplômes de management, qui pour moi ont une vraie légitimité au sein d'un vestiaire. En revanche, les diplômes tels qu'ils sont présentés aujourd'hui...J'en ai discuté avec plein d'entraîneurs, et même eux ont dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont obligés de le faire. Moi je trouve qu'aujourd'hui manager une équipe ça s'inscrit sur différents critères. Et je trouve que les diplômes qu'on fait passer ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. »

En revanche, il se voit bien travailler pour Arsenal mais sous certaines conditions : « Si demain Arsenal fait appel à moi pourquoi pas, mais avec une mission bien établie et bien définie. Et dans le recrutement des joueurs, je pourrais avoir un œil différent. Et on est beaucoup à avoir ciblé des manquements dans l'effectif de cette équipe. »

« Le problème de beaucoup de présidents d'aujourd'hui, c'est qu'on pense plus à faire de l'argent qu'à gagner des titres. Alors que les deux ne sont pas antinomiques », a-t-il ajouté en conclusion, critiquant ainsi la gestion effectuée par Stan Kroenke, le propriétaire du club.