Pessina, le joueur le moins bien payé de l'Italie

Matteo Pessina, étudiant et buteur, est le joueur le moins bien payé de la sélection italienne.

Matteo Pessina a connu l'un des moments les plus mémorables de sa vie il y a quelques jours à peine, en marquant pour l'Italie contre le Pays de Galles pour s'assurer que les Azzurri terminent la phase de groupes de l'Euro 2020 avec neuf points sur neuf.

Mais tout aurait pu être si différent pour le milieu de terrain de l'Atalanta, qui étudie également l'économie en parallèle de sa carrière de joueur. Pessina, qui est lejoueur au salaire le plus bas de l'équipe d'Italie avec un montant annuel de 400 000 euros, a été inclus à la dernière minute chez les Azzurri après avoir perdu Stefano Sensi en raison d'une blessure peu avant le tournoi de cet été.

"C'est un conte de fées pour moi. C'était parfait, faire ses débuts en tant que titulaire au Championnat d'Europe et marquer est quelque chose dont vous rêvez lorsque vous commencez à jouer au football. Je ne dormirai pas pendant une semaine", a déclaré Pessina.

"Mon exemple montre que les joueurs qui débutent en Serie C peuvent rejoindre l'équipe nationale s'ils sont prêts à faire des sacrifices."

Pessina, qui a fait ses débuts à Monza en 2014, a signé pour l'AC Milan en 2015, mais a ensuite rejoint Lecce, Catane, Côme et Atalanta avant de vraiment poursuivre sa carrière. Le joueur de 24 ans peut également être considéré comme étant très différent lorsqu'il se compare à ses coéquipiers.

L'article continue ci-dessous

Comme mentionné, le joueur étudie l'économie pendant son temps libre et, enfant, il a même participé à des compétitions de ballet.

Pessina a admis qu'il préfère lire au lieu de jouer à la PlayStation et veut être architecte comme sa mère, ce qui l'a amené à s'inscrire à un cours d'administration et d'économie à l'Université Luiss de Rome.

"Quand j'étais jeune, j'ai étudié les mathématiques et la géométrie. Ils m'ont aidé à ouvrir mon esprit et à penser plus vite", a déclaré Pessina. "Dans ma position [sur le terrain], un millième de seconde fait la différence." Pessina a admis qu'il aimerait également continuer dans le football en tant qu'entraîneur une fois sa carrière de joueur terminée.