Pep Segura, directeur sportif du FC Barcelone, quitte le club (officiel)

Directeur sportif du FC Barcelone depuis 2017, Pep Segura quitte le club.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le a annoncé le départ de Pep Segura. "Le FC Barcelone et Josep Segura ont conclu un accord pour résilier leur contrat avec le club. Le FC Barcelone remercie Josep Segura pour son engagement et son dévouement et lui souhaite beaucoup de succès dans l’avenir" peut-on lire sur le site officiel du Champion d' .

Segura était le directeur sportif et donc l'une des voix clés de la politique sportive du club. Son départ intervient quelques jours après celui de Jordi Mestre, vice-président du Barça et principal soutien de Pep Segura au sein de l'institution. À ce moment-là, il était déjà question que Segura parte, car il était devenu peu influent dans la prise de décision du club, mais il souhaitait conserver son poste. L’arrivée de Patrick Kluivert pour gérer le centre de formation du club pourrait être la raison de son départ.

Acord per a la rescissió del contracte de Pep Segurahttps://t.co/YDgg1LQZlg pic.twitter.com/WYYvytu8g7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 26, 2019

Eric Abidal comme successeur ?

La presse catalane assure que le président Bartomeu va confier les fonctions de Segura à Eric Abidal, qui travaille déjà dans le club. L’ancien joueur français y penserait, lui qui entretenait de bonnes relations avec Segura ces dernières années.

Segura est arrivé au FC Barcelone en 2017 et depuis, il était responsable de la formation et du recrutement du club catalan. Bien que Barcelone ait continué à remporter des titres ces dernières saisons, des critiques ont été formulées à l’égard de sa gestion, à la fois pour l'équipe première mais aussi pour le centre de formation barcelonais, qui peine à former des jeunes joueurs dans l'équipe première.