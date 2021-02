Pep Guardiola propose un match entre le Barça et le Bayern Munich pour le "7eme titre"

Suite au succès du Bayern Munich au Mondial des Clubs, Guardiola a proposé un match contre le Barça pour savoir qui fera le septuplé.

Pep Guardiola et Lionel Messi de nouveau réunis ? Les fans de Manchester City ou du FC Barcelone en rêvent et la situation contractuelle de l’Argentin pourrait faire espérer les fans des Citizens. Mais c’est bien sous les couleurs du Barça que les retrouvailles pourraient avoir lieu. Non, Guardiola ne va pas prendre la place de Ronald Koeman d’ici à la fin de la saison et faire son retour chez les Blaugrana, neuf ans après son départ.

Seulement, l’entraîneur espagnol a eu pour idée d’organiser un match entre le Barça 2009 et le Bayern Munich 2020-2021 afin de savoir qui est la meilleure équipe. Pourquoi ? Car depuis sa victoire face aux Tigres de Monterrey jeudi lors de la finale du Mondial des Clubs de la FIFA, le club munichois a rejoint les Catalans comme équipe ayant réussi à faire un sextuplé durant une année civile.

"J'aimerais dire à Hansi que vous n'êtes que la deuxième équipe à gagner six titres de suite, après Barcelone, a noté Guardiola dans une vidéo à son ancien club. Peut-être que je peux appeler Messi et compagnie. Nous pouvons jouer pour le 7eme titre. Dites-moi où et quand, et nous serons là!"

En 2009, le Barça de Guardiola roulait sur l’Europe et avait réussi un exploit jamais réalisé auparavant par un club. En plus des titres nationaux (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne), les coéquipiers de Messi avait décroché la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et donc le Mondial des Clubs. Une performance rare qu’a tenu à souligner l’entraîneur espagnol, en rendant hommage aux Bavarois.

"Je vous adresse de grosses félicitations pour tous ces succès, d'être le club champion du monde et surtout pour ces six trophées. Je suis tellement fier. Félicitations à vous tous et spécialement à Hansi (Flick, l'entraîneur, ndlr), les joueurs et le staff pour cette chose incroyable."

Ayant entraîné le Bayern Munich durant trois saisons avant de rejoindre Manchester City en 2016, Guardiola n’avait jamais réussi à dépasser le stade des demi-finales de la Ligue des Champions. De quoi lui faire envier la réussite actuelle de Flick.