Pep Guardiola met Phil Foden au-dessus de Messi et de Xavi

L'entraineur de Man City a suggéré que son milieu anglais serait meilleur footballeur que tous ceux qu'il a déjà croisés dans sa carrière.

Pep Guardiola a déjà travaillé avec Lionel Messi, Xavi et Robert Lewandowski, mais il considère l'étoile montante de , Phil Foden, comme "le joueur le plus talentueux" qu'il ait jamais vu. C'est ce qu'il a confié lors de sa dernière sortie médiatique. Est-ce une déclaration sincère ou simplement pour flatter l'égo de son joyau ?

Le catalan a en effet entraîné certains des plus grands artistes de ce jeu, que ça soit à Barcelone, au Bayern ou chez les Eastlands. Il a également fait partie comme joueur d'une des équipes les plus emblématiques de son époque, puisqu'il a défendu les couleurs du Barca avec brio pendant le règne du légendaire Johan Cruyff. Malgré ce riche vécu, il est donc convaincu que l'étoile la plus scintillante qu'il ait croisée se trouve au sein de son équipe actuelle, en la personne de Phil Foden donc. "J'ai souvent répété lors de conférences de presse, mais je ne lui ai peut-être pas dit directement : il est le joueur le plus talentueux que j'ai jamais vu en tant que footballeur ou entraîneur", a-t-il lâché.

"Il a tout pour devenir l’un des meilleurs joueurs, pas seulement en Angleterre, a-t-il poursuivi. Son seul problème est que parfois son manager ne le met pas dans le onze de départ. J'espère qu'il pourra progresser à l'avenir. Il mérite plus de temps de jeu mais il sait pour quelle équipe il joue et avec quels concurrents, ce n'est pas facile".

Une admiration réciproque entre les deux hommes

Foden doit donc faire face à une sacrée concurrence chez les champions d' , mais il le fait sans se plaindre et c'est ce que coach salue également : "il est ouvert d'esprit et travaille d'arrache-pied à chaque séance d'entraînement. Il sait que je l'apprécie. Je suis ici pour l'aider autant que possible à devenir ce qu'il est et je suis sûr que nous arriverons à nos fins tous les deux."

L'admiration entre Guardiola et Foden est réciproque. Le jeune milieu de terrain avait déclaré récemment qu'il progressait beaucoup chez les Citizens et il a grandement loué son manager : "J'ai de la chance de faire partie de cette équipe. C'est une équipe spéciale. Le succès vient de la profondeur qu'il y a. Le coach nous fait travailler très dur à l'entraînement et vous pouvez le constater à travers ce qu'on fait sur le terrain. Il veut le meilleur de nous. Cela ne fera que nous aider à mieux jouer."

Guardiola a aligné Foden 10 fois en 2017-18, alors que ce dernier faisait ses débuts avec les pros de City. Durant la dernière campagne, l'international anglais des moins de 21 ans est apparu plus souvent, à 26 reprises précisément. Un bilan en hausse, qu'il a agrémenté par sept buts inscrits, toutes compétitions confondues.