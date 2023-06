Pep Guardiola évoque une potentielle arrivée de Mbappé à Manchester City

Ce lundi, Pep Guardiola s'est exprimé au sujet d'un potentiel transfert de Kylian Mbappé à Manchester City.

Après sept saisons à Manchester City, Pep Guardiola a enfin réussi à remporter la Ligue des Champions tant convoitée par le club anglais depuis le rachat par un fond d'investissement emirati. Encore mieux, les Cityzens ont réalisé le triplé en remportant également la Premier League et la FA Cup. Une incroyable saison qui pourrait faire entamer une nouveau cycle chez les Skblues. Plusieurs cadres tels que Bernardo Silva, Ilkay Gündogan ou encore Riyad Mahrez pourraient partir cet été et d'autres joueurs pourraient arriver en renfort.

Guardiola évoque Mbappé

Ce lundi, le technicien espagnol a répondu aux questions des journalistes concernant son effectif la saison prochaine, on lui a notamment demandé si une arrivée de Kylian Mbappé était probable au vu de sa situation avec le Paris Saint-Germain, mais l'ancien Barcelonais s'est montré catégorique à ce sujet. "Non, il ne rejoindra pas Manchester City. Vous savez déjà où il veut aller", a-t-il simplement lâché en parlant évidemment du Real Madrid.

Pour ceux qui en rêvaient, il n'y aura sans doute pas d'association entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, du moins pas à City. Guardiola est également revenu sur l'avenir de Gündogan, qu'il aimerait garder au clb mais qui est en fin de contrat et courtisé par le PSG et surtout le FC Barcelone. "'J'ai entendu dire que Barcelone voulait signer Gündogan, mais nous sommes aussi très intéressés pour le garder avec nous au club. J'espère qu'il restera avec nous. Si le Barça arrive à le faire signer, ils auront un joueur fantastique", a-t-il poursuivi.