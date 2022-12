"Pelé est éternel" - Neymar rend hommage à son héros

Neymar a rendu hommage à Pelé à l'annonce de son décès, lui qui entretenait une relation spéciale avec la légende brésilienne.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde et co-meilleur buteur de l'histoire du Brésil est décédé à Sao Paolo à l'âge de 82 ans, après avoir perdu son combat contre le cancer du côlon.

Le monde du football a rendu hommage à Pelé par une vague de soutien sur les réseaux sociaux, de la part d'anciens joueurs, de professionnels actuels et de plusieurs clubs du monde entier.

L'hommage de la star brésilienne actuelle, Neymar Junior, qui partage le record de buts de Pelé pour son pays, n'a pas été moins touchant. L'attaquant du PSG partageait une relation spéciale avec l'un des grands de ce monde, ce qui s'est reflété dans ses mots publiés sur Instagram.

À côté d'une photo avec Pelé - surnommé O Rei (le Roi) suite à ses performances lors du triomphe du Brésil à la Coupe du monde 1958 - judicieusement orné d'une couronne, Neymar s'est exprimé ainsi :

"Avant Pelé, le 10 était juste un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part, à un moment donné de ma vie. Mais cette phrase, belle, est incomplète.

Je dirais qu'avant Pelé, le football n'était qu'un sport. Pelé a tout changé. Il a fait du football un art, un divertissement.

Il a donné une voix aux pauvres, aux noirs et à la plupart des gens. Il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au Roi ! Il est parti mais sa magie demeure. Pelé est éternel !!"

Comment était la relation entre Neymar et Pelé ?

L'hommage sincère d'une légende brésilienne à une autre reflète la relation étroite entre les deux hommes, qui est passée de l'admiration à la critique momentanée, puis au respect mutuel, alors que Neymar a réussi à atteindre le record de buts d'O Rei avec la Selecao.

Neymar a révélé dans une interview en 2014 que Pelé l'avait contacté pour la première fois à l'été 2010, en prévision d'un transfert à Chelsea. À l'époque, Neymar jouait pour son ancien club, Santos, et était en passe de devenir le joueur le plus convoité au monde.

Les Blues - alors soutenus par le propriétaire milliardaire Roman Abramovich - sont devenus l'un des premiers candidats à la signature de la star brésilienne, bien que Pelé lui-même ait appelé pour lui demander de rester.

"Il m'a rappelé toute sa carrière avec Santos, ses cinq titres mondiaux avec l'équipe nationale et le club, et toute la reconnaissance qu'il a reçue", a déclaré Neymar au Daily Mail. "Ce n'était pas facile mais c'était la bonne décision pour nous. Nous avons fait ce qu'il fallait pour notre famille, nos amis et ma carrière."

Il remportera un trophée de la Ligue des champions, deux titres de LaLiga et trois trophées de la Copa del Rey, ainsi qu'une multitude d'autres récompenses lors de son passage au FC Barcelone entre 2013 et 2017, faisant partie du formidable trio "MSN" aux côtés de Luis Suarez et Lionel Messi.

Si la relation entre les deux hommes s'est transformée en un respect mutuel, Pelé a d'abord critiqué les plongeons de Neymar au début de sa carrière au PSG, mais il l'a fait d'une manière paternelle afin d'apprendre à la star brésilienne à s'améliorer. Mais même à cette époque, Pelé était convaincu que Neymar était destiné à être un grand joueur.

"J'ai toujours dit que Neymar allait devenir un grand joueur", expliquait O Rei en 2018. "Mais que s'est-il passé ces dernières années ? Il a commencé à vouloir apparaître d'une autre manière, non pas en marquant des buts mais en faisant des gestes, en simulant des fautes, en compliquant la vie des arbitres. C'est pourquoi son image est devenue négative.

"Nous en avons parlé plusieurs fois ensemble, malgré tout il reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Un père ne critique pas, un père éduque son fils. Quand je vous dis qu'il est notre enfant, c'est parce qu'il est considéré comme un enfant de Santos. Les gens pensent que je lui "tire l'oreille" trop souvent mais je le fais pour son bien, je souhaite le meilleur pour lui, pour le Brésil, je ferai tout pour l'aider."

Record égalé dans le drame au Qatar

Alors que Neymar a égalé son record de 77 buts pour le Brésil, Pelé a encouragé ses exploits plutôt que de paraître jaloux ou menacé. S'exprimant à l'été 2021 - alors que le joueur du PSG était à neuf buts du record de l'histoire de la nation - O Rei ne pouvait contenir sa fierté de voir quelqu'un suivre enfin ses traces.

"Chaque fois que je vois ce garçon, il sourit", a déclaré Pelé dans le bulletin d'information de GOAL de l'été 2022. "C'est impossible de ne pas sourire en retour. C'est contagieux. Moi, comme tous les Brésiliens, je suis toujours heureux quand je le vois jouer. Aujourd'hui, il a fait un pas de plus vers mon record de buts marqués avec la Selecao. Et je l'encourage à y arriver, avec la même joie que j'ai depuis que je l'ai vu jouer pour la première fois."

De son côté, Neymar a semblé touché d'être considéré parmi tant de grandeur, déclarant : "C'est émouvant pour moi [de me rapprocher du record de Pelé], j'ai vécu beaucoup de choses ces deux dernières années. Ces chiffres ne sont rien d'autre que ma joie de jouer pour le Brésil, de représenter mon pays, ma famille.

"Être un modèle pour quelqu'un, rendre les gens heureux, c'est ce que je fais.