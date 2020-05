Pedro Mendes dément la piste lyonnaise

L’arrière montpélliérain Pedro Mendes a démenti l’information qui l’annonce comme possible future recrue de l’OL.

L’Olympique Lyonnais est actuellement en quête d’un nouveau défenseur central. Parmi les éléments qui ont été cités pour rallier le Rhône il y a Pedro Mendes, le sociétaire de . Cependant, et à en croire le principal intéressé, il n’y a rien de vrai dans cette rumeur.

« Je ne suis au courant de rien, a-t-il déclaré à RMC Sport. Mais je suis très flatté d’être associé à l’OL. C’est un grand club et je suis ambitieux ». Tout en coupant court aux bruits qui courent, le lusitanien reste donc ouvert à un transfert vers une destination plus prestigieuse.

Pedro Mendes, qui est aussi passé par le , se sent bien en terre pailladine et il ne verrait aucun inconvénient à y poursuivre son parcours. « Je suis très heureux à Montpellier. J’adore le club, mes coéquipiers, le staff, les supporters et la ville », a-t-il ajouté. A noter que le défenseur portugais est encore sous contrat avec le MHSC jusqu’en 2023.

Outre Pedro Mendes, Mamadou Sakho ( ) et Samuel Gigot ( ) ont aussi été annoncés comme potentiels futurs renforts de l’OL.