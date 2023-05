Pedri évoque les célébrations du titre du FC Barcelone et lance un appel à Messi

Mardi soir, Pedri est revenu sur les célébrations du titre du Barça perturbées par des supporters de l'Espanyol qui les ont coursés.

Dimanche, le FC Barcelone a remporté son 27è titre de champion d'Espagne grâce à une victoire 4-2 dans le derby catalan sur la pelouse de l'Espanyol. Ce titre, le premier depuis 2019, était le premier remporté par de nombreux joueurs Blaugranas qui font partie du nouveau cycle marqué par le départ de Lionel Messi. Frenkie De Jong, Jules Koundé, Pedri, Gavi, Robert Lewandowski ou encore Ronald Araujo ont ainsi fêté leur toute première Liga.

Les joueurs du Barça poursuivis par les supporters de l'Espanyol

Malheureusement, les joueurs de Xavi se souviendront de ces célébrations en grande partie dans le mauvais sens. À l'issue de la rencontre, les joueurs et le staff du Barça ont en effet commencé à jubiler et à danser autour du rond central. Ce qui n'a pas réellement plu aux supporters du rival de l'Espanyol, qui sont descendus sur la pelouse, prêts à en découdre avec les nouveaux champions d'Espagne. Conscients du danger qui les menaçait, les joueurs ont rapidement couru vers les vestiaires pour se mettre à l'abri.

Mardi soir, le milieu de terrain Pedri a accordé une interview à Movistar + dans l'émission El Hormiguero et est revenu sur les évènements de cette soirée. S'il reconnait avoir eu très peur à ce moment, l'international espagnol a tout de même pris cela avec humour. "Nous faisions la fête, nous ne l'avons pas fait pour manquer de respect à qui que ce soit. Nous faisions la ronde que l'ont fait à chacune de nos célébrations. Et j'ai entendu "cours, cours !". Et j'ai couru plus vite que pendant le match. Il y avait de la peur parce que le tunnel était étroit et que tout le monde glissait", a-t-il confié.

Pedri veut rejouer avec Messi

Dans la foulée, le joueur de 20 ans a évoqué l'avenir du club et a confié qu'il aimerait rejouer avec Lionel Messi, avec qui il a partagé une saison en 2020-2021. "J'aimerais que Messi revienne à Barcelone. Ça dépend de Barcelone et de Léo. Mais en ce qui me concerne, j'espère qu'il reviendra", a-t-il admis. Un nouvel appel du pied d'un joueur barcelonais pour le retour de l'Argentin.