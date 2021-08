Pedri bat le record de matchs joués cette saison

Le jeune milieu de terrain espagnol a disputé pas moins de 73 rencontres depuis le début de la saison avec l'Espagne et Barcelone.

Pedri, est sans doute le joueur à la mode cette saison. Non pas parce qu'il est le meilleur buteur d'Europe, ou celui qui a gagné le plus de titres, mais parce qu'il est irremplaçable pour tout le monde.

Alors qu'il faisait déjà sa pré-saison avec le Barça, tout juste rentré de Las Palmas, ceux qui allaient être ses coéquipiers jouaient la Ligue des champions - et ont perdu avec fracas contre le Bayern (2-8). C'était le début de sa saison, qui s'achèvera ce samedi.

Pedri avait pour objectif de remporter la médaille d'or avec l'équipe nationale espagnole lors de la finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021 contre le Brésil. Le footballeur de Tegueste aurait pu devenir le plus jeune Espagnol à remporter une médaille d'or, devançant de quelques jours le flamboyant champion d'escalade Alberto Ginés, mais l'Espagne s'est inclinée en prolongation face à la Seleçao.

À 18 ans, il a convaincu chacun de ses entraîneurs qu'il était irremplaçable : Koeman au Barça, Luis Enrique lors des matches amicaux et du Championnat d'Europe avec La Roja, et Luis de la Fuente avec La Rojita entre les matches préparatoires et officiels des Jeux.

EQUIPE MATCHS MINUTES Barcelone 52 3.532 Espagne 10 841 Espagne U21/Olympique 11 795 Total 73 5.168

Avec Luis Enrique dans l'équipe nationale espagnole lors du Championnat d'Europe, il a participé aux six matchs que l'Espagne a disputés jusqu'à la demi-finale, où elle a perdu aux tirs au but contre l'Italie. Le Canarien a joué 629 minutes officielles, ce qui le place en troisième position derrière Laporte et Unai Simón. À cela s'ajoutent trois autres lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 où il a été titulaire dans deux d'entre elles pour un total de 185 minutes. Et un match amical contre le Portugal avant l'Euro où il a joué 27 minutes.

Avec Luis de la Fuente, dans l'équipe olympique, il a été titulaire lors des six matches. Il a formé le noyau dur de l'équipe issue du championnat européen : Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal. Tous ont joué autant de matchs que le Canarien. Et pour compléter le tout, 4 matchs de qualification pour l'Euro avec les U21 où il a ajouté 168 minutes supplémentaires.

Avec son 73e match en finale olympique contre le Brésil, il dépasse Bruno Fernandes, qui en a accumulé 72 pendant la saison avec Manchester United et le Portugal, Mason Mount qui avec Chelsea et l'Angleterre a atteint 70 ou son coéquipier au Barça, Griezmann qui en a signé 68 entre les maillots blaugrana et français.