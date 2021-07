Un candidat au moins pour le poste de sélectionneur aux Pays-Bas

Les candidats ne se bousculent pas pour prendre en main l’équipe nationale néerlandaise en remplacement de Frank De Boer.

Henk ten Cate a été présenté comme l'un des possibles candidats pour remplacer Frank de Boer en tant que sélectionneur des Pays-Bas, mais le technicien de 66 ans a déclaré qu'il ne voulait pas du poste.

Ten Cate incarnait déjà l'option la plus populaire parmi les joueurs néerlandais avant que De Boer ne prenne les commandes des Oranje l’année dernière. Et après le limogeage de ce dernier, consécutivement à l’élimination précoce en 8es de l’Euro, son nom a donc de nouveau été cité dans les médias locaux.

"Je ne suis pas disponible", a déclaré à De Telegraaf l’ancien adjoint de Patrick Kluivert. "[Le directeur de la KNVB] Nico-Jan Hoogma peut certainement m'appeler un jour. Pas pour le poste de sélectionneur national, mais pour enfin s'excuser au nom de la KNVB pour l’atteinte à la dignité dont la fédération s’est rendue coupable contre moi en 2017."

Vers un duel Van Gaal - Ten Hag ?

Ten Cate fait référence au moment où il a été désigné pour remplacer Danny Blind, mais la KNVB a finalement confié le poste à Dick Advocaat et l’a qualifié de menteur publiquement.

Avec le désistement de Ten Cate, il reste deux postulants potentiels pour cette importante mission, en l’occurrence Louis Van Gaal et Erik Ten Hag. Le temps presse pour la fédération hollandaise car les éliminatoires du Mondial reprennent en septembre et les Oranje n’ont plus le droit à l’erreur dans ces qualifications s’ils veulent voir le Qatar.