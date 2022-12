Pays-Bas-Argentine : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Pays-Bas-Argentine.

L'Argentine de Lionel Messi est toujours en course pour atteindre son objectif : remporter la dernière Coupe du monde disputée par le septuple Ballon d'Or. Pour la première fois de la compétition, l'Albiceleste va faire face à une grande opposition. Face à l'Argentine se dresse les Pays-Bas pour un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2014.

L'Argentine au révélateur

En 2014, les Pays-Bas avaient échoué aux tirs au but face à l'Argentine et après avoir manqué la Coupe du monde 2018, les Oranjes sont plus revanchard que jamais. La jeune génération talentueuse menée par Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt arrive à maturité et une occasion en or de prouver qu'elle est un sérieux outsider à la victoire finale.

Jusqu'à présent, les Pays-Bas ont semblé en gestion depuis le début de la compétition. Le huitième de finale face aux USA en est la preuve, les Oranjes n'ont jamais semblé inquiété, mais pour autant, ils n'ont pas non plus impressionné outre mesure comme d'autres quarts de finalistes. Un sentiment assez partagé pour l'Argentine.

Les Oranjes, le trouble-fête idéal ?

Face à l'Australie, l'Albiceleste a même réussi à se faire peur dans le dernier quart d'heure après avoir vu son adversaire réduire la marque. L'Argentine est face à son destin et face à un grand test. Avec un Lionel Messi en grande forme depuis le début de cette Coupe du monde, l'Albiceleste est incontestablement favorite de ce quart de finale.

Tout le monde attend avec impatience une demi-finale entre l'Argentine de Lionel Messi et le Brésil de Neymar, mais avant ça, l'Albiceleste va devoir prouver sur le terrain qu'elle a sa place dans le dernier carré de la compétition et nul doute que les Pays-Bas auront à coeur de jouer les troubles fêtes, et en ont les moyens, afin de priver le monde entier d'une demi-finale Argentine-Brésil, et par conséquent de priver Lionel Messi de sa dernière chance de remporter la Coupe du monde.

Voici toutes les informations à retenir pour cette rencontre, avec notre sponsor Molotov.

Sur quelle chaîne voir Pays-Bas - Argentine ?

Match Pays-Bas - Argentine Date 09/12/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports 1 et TF1/Molotov

La rencontre entre le Portugal et la Suisse sera diffusée sur BeIN Sports et TF1, qui est également disponible via l'application Molotov. My Canal et BeIn Connect proposent aussi la diffusion du match en streaming.

Chaîne Streaming BeIN Sports 1 et TF1 Molotov

Les compositions probables de Pays-Bas - Argentine

On ne change pas une équipe qui gagne et encore moins lorsqu'on n'a pas la moindre raison de la changer. Pour le Brésil, aucun nouvel absent n'est à noter, en revanche, Alex Sandro pourrait faire son retour, lui qui était blessé au tour précédent. Si le Turinois est apte, ce sera le seul changement dans le onze de Tite et il prendrait le couloir gauche de la défense tandis que Danilo passerait à droite et Eder Militao retournerait sur le banc.

Dans le cas ou Alex Sandro est encore trop juste, Tite conservera la même défense et même globalement le même onze de départ. Thiago Silva et Marquinhos sont indéboulonnables en défense centrale tandis que le quatuor offensif Raphinha, Neymar, Vinicius Junior, Richarlison a fait des malheurs. Au milieu de terrain, Casemiro est lui aussi intouchable et sera selon toute vraisemblance accompagner par Lucas Paqueta comme en huitième de finale.

Du côté de la Croatie, certes, l'équipe de Zlatko Dalic a éprouvé des difficultés face au Japon, mais le sélectionneur croate qui avait aligné son onze type va s'appuyer sur les mêmes joueurs face au Brésil. Héros du huitième de finale, Livakovic gardera les buts. Il sera protégé par la charnière Lovren-Gvardiol, une charnière avec de l'expérience et avec la fougue de la jeunesse. Sur les côtés, Juranovic et Barisic seront reconduits.

Au milieu de terrain sans aucune surprise, le trio magique Brozovic, Modric et Kovacic aura la confiance de Zlatko Dalic et aura de grandes responsabilités face au Brésil. Devant, Kramaric, et Perisic, buteur au dernier match, seront chargés d'alimenter Petkovic.

La composition probable des Pays-Bas : Noppert - Timber, Van Dijk, Ake - Dumfries, De Roon, De Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay.

La composition probable de l'Argentine : Martinez - Molina, Romero, Lisandro Martinez, Acuna – Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allistair – Alvarez, Messi, Di Maria.

Cinq derniers résultats

Pays-Bas Argentine Pays-Bas 3 -1 USA (03/12/2022) Argentine 2-1 Australie (03/12/2022) Pays-Bas 2-0 Qatar (29/11/2022) Pologne 0-2 Argentine (30/11/2022) Pays-Bas 1-1 Equateur (25/11/2022) Argentine 2-0 Mexique (26/11/2022) Senegal 0-2 Pays-Bas (21/11/2022) Argentine 1-2 Arabie Saoudite (22/11/2022) Pays-Bas 1-0 Belgique (25/09/2022) Emirats Arabes Unis 0-5 Argentine (27/09/2022)

Confrontations directes entre les Pays-Bas et l'Argentine