Pays-Bas - Angleterre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Pays-Bas jouent contre l’Angleterre, mercredi, pour une place en finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Tout doucement, la 17e édition du Championnat d’Europe de football se dirige vers la fin. Après la première demi-finale entre l’Espagne et l’Equipe de France, mardi, la seconde rencontre du dernier carré mettra aux prises les Pays-Bas et l’Angleterre, ce mercredi 10 juillet, au Signal Iduna Park de Dortmund.

Le chemin vers une deuxième étoile pour les Oranje

Sortis en huitièmes de finale par la Suisse (0-2) lors de la dernière édition, les Pays-Bas s’en sortent bien à ce Championnat d’Europe en Allemagne cette année. Qualifiés en tant que meilleurs troisièmes du groupe D, les Oranje n’ont pas éprouvé de difficultés à étriller la Roumanie (0-3) en huitièmes de finale. Bousculés en quarts de finale, les hommes de Ronald Koeman ont réussi à s’en sortir face à la Turquie (2-1).

Trente-six (36) ans après leur premier et unique sacre à l’Euro, les Néerlandais pensent reconquérir l’Europe. Mais le chemin pour la finale s’annonce plus ou moins compliqué. Pour la deuxième fois en cinq ans, les Pays-Bas et l’Angleterre se croisent en demi-finales, les Néerlandais étant sortis vainqueurs après prolongation du duel les opposant en Ligue des Nations en 2019. Cinq des huit derniers matchs entre ces deux nations sont soldés par un résultat nul après 90 minutes.

Les Three Lions, enfin la bonne année ?

Considérée comme une des équipes favorites du tournoi, l’Angleterre n’a pas trop convaincu, mais poursuit timidement son chemin vers un potentiel premier sacre. Leaders de leur poule C, les Anglais ont pu se défaire de la Slovaquie (2-1) en huitièmes de finale. La tâche a été compliquée en quarts de finale pour les hommes de Gareth Southgate, qui n’ont pu composter leur billet pour le dernier carré qu’aux tirs au but face à la Suisse (1-1, tab 5-3). Finalistes de la dernière édition, les Three Lions, qui n’ont jamais gagné l’Euro, envisagent de briser la chaîne cette fois-ci.

Horaire et lieu du match

Pays-Bas – Angleterre

Demi-finale – Euro 2024

Lieu : Signal Iduna Park (Dortmund)

A 21h française

Les compos probables du match Pays-Bas - Angleterre

Pays-Bas : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

Angleterre : Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Sur quelle chaîne suivre le match Pays-Bas - Angleterre ?

La rencontre entre les Pays-Bas et l'Angleterre sera à suivre ce mercredi 10 juillet 2024 à partir de 21h sur M6 et sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6Play et BeIN Connect. Le service Molotov offre aussi la diffusion en streaming.