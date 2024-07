Pays-Bas – Turquie : Des Bataves renversants (2-1)

Les Pays-Bas affrontaient la Turquie en quart de finale de l’Euro 2024, samedi. Score final, 2-1.

Les Pays-Bas et la Turquie étaient aux prises samedi soir à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. Dans un match qui semblait être maitrisé par les Turcs, les Néerlandais ont réussi à renverser le score et à valider leur billet pour le tour suivant.

La Turquie bien lancée

Les Néerlandais démarraient en force avec une première frappe de Memphis Depay dès le coup d’envoi qui s’envolait au-dessus des buts de Mert Gunok (1e). Le joueur de l’Atlético Madrid revenait à la charge mais n’arrivait pas à bien ajuster sa frappe encore une fois (6e). La Turquie sortait enfin de sa moitié de terrain et Ozcan prenait sa chance mais manquait le cadre sur sa tentative (11e). Idem pour Xavi Simons qui enroulait une frappe du pied droit à l’entrée de la surface turque (12e). Le rythme du match baissait après les 20 premières minutes avec les Pays-Bas qui faisaient tourner le ballon.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Les Turcs ne restaient pas statiques et s’offraient un coup franc intéressant mais Bardakci ne trouvait pas le cadre sur sa frappe (28e). La Turquie montait en puissance avec un nouveau coup franc de Çalhanoğlu repoussé par Verbruggen (31e) suivi d’un lob d’Arda Guler qui n’était pas cadrée (32e). Acculés, les Bataves finissaient par craquer face au réalisme turc. Sur un corner concédé par Nathan Aké, Arda Guler plaçait une merveille de centre sur la tête de Samet Akaydin qui ouvrait le score (0-1, 36e). Les Néerlandais essayaient de recoller au score rapidement mais ne trouvaient pas le chemin des filets jusqu’à la fin de la première mi-temps.

Les Pays-Bas reviennent de loin

En seconde période, les Pays-Bas revenaient avec encore plus d’engagement et auraient pu égaliser si Depay avait réussi à reprendre une remise de Wout Weghorst, fraichement entré en jeu (51e). Mais les Turcs refusaient de s’isoler dans leur camp et s’offraient un énième coup franc tiré par Arda Guler dont la frappe heurtait le poteau de Verbruggen (56e). Le gardien néerlandais sauvait son équipe du but du break plus tard sur une frappe de Yildiz (65e) alors que Depay (58e et De Virj (62e) avaient tous les deux, buté sur Gunok.

Getty/GOAL

C’est finalement le défenseur hollandais qui parvenait à tromper Gunok de la tête sur un corner de Depay (1-1, 71e). Revigorés, les Bataves prenaient l’avantage dans la foulée grâce à Cody Gakpo qui était à la réception d’un centre de Denzel Dumfries mais le ballon était légèrement contré par Mert Muldur (2-1, 77e). La Turquie ne revenait plus au score malgré ses tentatives dans les dernières minutes. Ce sont donc les Pays-Bas qui affronteront l’Angleterre en demi-finale, le 10 juillet prochain.