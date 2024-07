Angleterre – Suisse : Les Three Lions aux anges (1-1, 5-3 ap.tab)

L’Angleterre et la Suisse étaient aux prises, samedi pour le compte des quarts de finale de finale de l’Euro 2024. Score final, 1-1 (5-3, ap.tab)

L’Angleterre affrontait la Suisse samedi à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. Au terme d’une rencontre qui a pris du temps avant de s’animer, ce sont les Three Lions qui valident leur billet pour les demi-finales après une victoire aux tirs au but.

Deux équipes en manque d’inspiration

Le match démarrait timidement avec deux équipes qui jouaient un jeu pourtant porté vers l’avant. C’est quand même la Suisse qui s’illustrait en premier avec une frappe de Breel Embolo qui passait à côté des cages de Jordan Pickford (10e). L’Angleterre répondait dans la foulée avec une tentative de Declan Rice qui prenait la direction des buts de Yann Sommer mais qui était finalement contrée par Fabian Schar (14e).

Après un premier temps fort de la Nati, les Three Lions récupéraient la possession du ballon et essayaient d’aller de l’avant même s’ils se heurtaient à une défense suisse, bien en place. Les Anglais s’offraient tout même un corner intéressant tiré par Bukayo Saka mais Harry Kane manquait le cadre sur son coup de tête (22e). Les deux équipes essayaient ensuite de se montrer dangereuses mais les défenses étaient très concentrées dans ce match. La première mi-temps s’achevait ainsi sans aucun tir cadré entre l’Angleterre et la Suisse.

L’Angleterre vainc enfin le signe indien…aux tirs au but

La première frappe cadrée du match intervenait juste après le retour des vestiaires avec Breel Embolo qui butait sur Pickford (51e). Le gardien anglais était ensuite assez vigilant pour éviter un contre son camp à Konsa qui avait contré dans le mauvais sens, un centre venu de la gauche (57e). Aebischer prenait aussi sa chance mais sa frappe passait au-dessus des cages de Pickford (66e). L’Angleterre avait la possession mais avait aussi du mal à contourner le bloc suisse. Plus entreprenants dans le jeu, ce sont les Helvètes qui prenaient finalement les devants. Sur un centre de Ndoye, le ballon était contré par John Stones mais prolongeait jusqu’à Breel Embolo qui marquait du bout des pieds (0-1, 75e). Un but qui sonnait les Three Lions qui ne tardaient pas à répondre.

Discret depuis l’entame de la seconde période, Bukayo Saka, trouvé par John Stones, enveloppait une frappe du pied gauche qui surprenait Yann Sommer (1-1, 80e). C’était la dernière étincelle de la rencontre qui allait continuer avec les prolongations. Il y avait plus d’occasions dans ces dernières 30 minutes que dans le temps réglementaire. Mais Declan Rice (95e) et Bellingham (22e) côté anglais ainsi que Fabian Schar (113e), Xherdan Shaqiri (113e) et Amdouni (119e) côté suisse étaient tous en manque de réussite. Direction les tirs au but remportés par l’Angleterre 5 tirs à 3. Les Three Lions retrouvent les demi-finales et affronteront le vainqueur de Pays-Bas – Turquie.