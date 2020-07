Paulo Sousa devrait rester à Bordeaux

Alors qu’on l’annonçait en instance de départ, Paulo Sousa devrait finalement poursuivre sa mission avec les Girondins de Bordeaux.

Sérieusement pressenti pour quitter cet été, le coach portugais Paulo Sousa serait désormais enclin à continuer son parcours avec les Girondins. Le technicien lusitanien serait revenu à de meilleurs sentiments envers sa direction et prêt à s'inscrire dans la durée avec les Aquitains.

En froid avec ses responsables, Paulo Sousa devrait laisser sa place au bout d’une année passée au Matmut Atlantique. Jean-Louis Gasset était même sur le pont pour prendre la relève. Finalement, il y a donc eu volte-face et la barre technique des Marine et Blanc restera la même pendant au moins une saison de plus.

C’est le site Girondinfos qui a fait part de cette information ce jeudi, précisant que Paulo Sousa est à présent pleinement concentré sur la préparation de la nouvelle saison. Il n’est plus question d’aller voir ailleurs ou abandonner le navire. Pour rappel, son contrat s’étend jusqu’en 2022.

Malgré une phase aller très encourageante, Bordeaux avait terminé 14e du dernier exercice de la . Paulo Sousa et ses hommes tenteront de faire mieux lors de l’exercice à venir. Ils entameront leur saison par la réception de (week-end du 22 et 23 aout prochain).