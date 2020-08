Paulo Dybala sacré meilleur joueur de la saison par la Lega Serie A

Paulo Dybala a été désigné MVP de la saison 2019-2020 par la Ligue italienne de football.

Le championnat d' étant maintenant terminé, c'est l'heure des récompenses. Et la Lega Nazionale Professionisti (l'équivalent de notre LFP pour la ) vient de décerner ses trophées pour la saison 2019-2020.

Et c'est Paulo Dybala qui a été désigné meilleur joueur de la saison. L'Argentin a remporté le titre de champion avec la Juve inscrivant 11 buts en 33 matches.

En plus du meilleur joueur de la saison, la LNP- a également décerné cinq autres trophées en se basant sur les statistiques et indicateurs de performance des joueurs collectés par Stats Perform et Netco Sports pour les rencontres de Serie A, ainsi que la Supercoupe d'Italie.

Meilleur gardien : Wojciech Szczesny ( )

Meilleur défenseur : Stefan De Vrij (Inter)

Meilleur milieu de terrain : Alejandro Gomez ( )

Meilleur attaquant : Ciro Immobile ( )

Meilleur jeune : Dejan Kulusevski ( )

Meilleur joueur : Paulo Dybala (Juventus)