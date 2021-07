Paul Pogba : "Nous ne pouvons plus tolérer ou supporter le racisme"

Le milieu de terrain de Manchester United a tenu à soutenir Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, victimes d'intolérables attaques racistes.

It's coming home ? Non. It's coming to Rome ! Neuf années après sa terrible défaite en finale de l'Euro 2012 contre l'Espagne (0-4), l'Italie a pris sa revanche. Solide et parfois brillante tout a long de la compétition, la Squadra Azzurra s'est emparée du trophée tant convoité en venant à bout de l'Angleterre, à Wembley.

Désormais invaincus depuis 34 matches, les hommes Roberto Mancini ont réalisé l'exploit de mettre à mal les ambitions des Three Lions, déterminés à l'emporter devant leur public chauffé à blanc. Dans le camp des Anglais, la déception est à la hauteur des attentes générées par l'évènement : immense...

Mais depuis cette défaite, l'heure est surtout aux polémiques extra-sportives. Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, auteurs des pénaltys manqués lors de la séance de tirs au but décisive, sont victimes d'attaques racistes sur les réseaux sociaux. Touché par ces attaques, Paul Pogba a tenu à leur apporter son soutien.

"Nous ne pouvons plus tolérer ou supporter le racisme"

"Je suis fier de vous. Vous gagnez parfois, vous perdez parfois. Vous avez eu le courage de tirer les penalties et vous avez montré votre valeur pour aider votre pays à atteindre la finale. Nous ne pouvons plus tolérer ou supporter le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre", a confié le joueur de Manchester United.



"Vous, les garçons, devriez garder la tête haute et être fiers de votre confiance. Vous êtes des exemples de ce beau jeu. Ne l'oubliez jamais. Soyez fiers de vous, le monde du football est fier de vous", a ensuite assuré, solidaire, celui qui a été éliminé en huitièmes de finale de cet Euro 2020 face à la Suisse.