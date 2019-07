Paul Bernardoni prolonge à Bordeaux et reste au Nîmes Olympique

Le gardien international Espoir français va faire une année supplémentaire avec le Nîmes Olympique.

Après une saison pleine avec le Nîmes Olympique, Paul Bernardoni va poursuivre son aventure avec les Crocos.

Le club gardois a confirmé que le gardien international espoir français allait être prêté une saison supplémentaire. Dans un entretien accordé à Goal, le portier des Crocos avait dressé un bilan très positif de sa première année à Nîmes.

"Je n'ai jamais caché que je me plais énormément à Nîmes. J'ai passé une superbe année, ils m'ont fait confiance, j'ai pu jouer toute la saison. On a terminé neuvième donc on verra, mais la possibilité est clairement là", avait-il notamment souligné. "J'ai découvert une atmosphère, un stade, un public, une ambiance et un club familial. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a aussi découvert une sorte de pression du résultat. Je m'y suis vraiment retrouvé et mon année à Nîmes m'a vraiment plu".

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le prêt de Paul Bernardoni au Nîmes Olympique pour une saison supplémentaire.#CrocoDeal pic.twitter.com/AOOZsGFYYR — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 juillet 2019

Bernardoni a également prolongé son contrat avec les Girondins pour deux saisons supplémentaires. Un deal gagnant pour toutes les parties.