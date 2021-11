"Ce n'est pas Marca qui va me permettre de faire des tops matches" lâche Tchouaméni

A 21 ans, Aurélien Tchouaméni est la révélation de la saison. Le joueur de Monaco brille en Ligue 1 et sur la scène européenne et a fait ses débuts avec l'équipe de France le 1er septembre dernier contre la Bosnie.

Après avoir remporté la Ligue des nations avec l'équipe de France le 10 octobre, Tchouaméni a fait la une de Marca, le célèbre quotidien sportif madrilène deux jours de suite, les 12 et 13 octobre.

« Qu'est-ce que ça vaut ? Rien »

Dans un long entretien accordé à L'Equipe magazine et paru ce samedi, le néo-international est revenu sur cet engouement qu'il prend avec philosophie : « J'étais à Paris, après la Ligue des nations. Je me réveille, je vois qu'on m'a appelé partout. C'est quoi cette histoire ? Mon père me téléphone, on parle de tout et n'importe quoi et il me qu'on lui a envoyé la une de Marca. J'étais allé sur Twitter et j'avais vu. Je lui ai dit que c'était cool mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut ? Rien ? Ce n'est pas la une de Marca qui va me permettre de faire des tops matches. Ce n'est pas un gagne-pain. Mais c'est l'univers médiatique, le foot business. »

Tchouaméni confesse qu'il s'est même fait chambrer par ses coéquipiers : « Dans le vestiaire, ils m'ont chambré : « Ah ça y est, tu nous quittes déjà ! » C'est flatteur, mais je ne me lève pas le matin en y pensant. »

Tchouaméni ne pense pas à son avenir

Concernant son avenir, Tchouaméni ne sait d'ailleurs pas ce qu'il fera l'été prochain : « Quand j'ai commencé à Bordeaux, on se demandait déjà tous les étés si Aurélien Tchouaméni allait partir dans un club plus huppé. En 2018, les médias parlaient déjà de la Juve, du Milan. Je sais pertinemment que la vérité d'octobre n'est pas forcément celle de juin. Si je commence à pense que je vais partir, ça va se voir direct sur le terrain. »

Tchouaméni impressionné par Benzema, Pogba et Kanté

Dans les colonnes de L'Equipe Magazine, Tchouaméni est revenu sur ses premiers pas en Bleus et reconnaît avoir été impressionné par plusieurs joueurs de l'équipe de France : « Je voulais savoir si Karim Benzema travaille autant qu'on le dit. Et oui, c'est vraiment un exemple. […] N'Golo Kanté excelle à la récupération et Paul Pogba dans tout ce qui est créativité. A l'entraînement, je regarde donc comment Paul faut pour voir le jeu avant tout le monde et délivrer un bon ballon, et comment N'Golo se déplace pour récupérer le ballon et être agressif. »