"Pas mal pour un gros", la réponse de Lukaku à ses détracteurs

Souvent tancé pour son léger surpoids, Romelu Lukaku a répondu par un cliché torse nu mettant en valeur sa silhouette.

Revanchard, Romelu Lukaku ? Il semblerait bien que ce soit le cas... Alors que pour différentes publications britanniques, le Belge était trop gros à , ce dernier, transféré cet été à l' , a rétorqué avec une photo mettant en valeur ses abdos en story sur son compte Instagram.

Pectoraux saillants et abdos ciselés pour un cliché en noir et blanc en direct de sa salle de bain et la phrase "Pas mal pour un gros" en légende, agrémentée d'un smiley lunettes de soleil. Lukaku est visiblement touché par les critiques émanant d'outre-Manche au point de pondre cette publication pour répondre aux consultants anglais.

Ces derniers estiment en effet que la silhouette de l'ancien joueur de , trop volumineuse, l'avait empêché d'atteindre la plénitude de son potentiel lors de son passage à Manchester United, avant son arrivée en Lombardie.

Pour rappel, le Diable Rouge pourrait faire ses débuts à la pointe de l'attaque de l'Inter Milan lundi 26 août contre Lecce en ..