Pas de champion, ni de descente ou de montée aux Pays-Bas

La fédération néerlandaise vient d'acter que le championnat ne reprendra pas cette saison. Il n'y aura pas de champion, ni de montées ou descentes.

L' s'est vu refuser le titre d' après la fin de la saison néerlandaise 2019-2020 en raison de la crise liée au coronavirus, malgré l'annonce par la ligue que le classement actuel sera reconnu comme final.

L'Eredivisie a été définitivement stoppée en milieu de semaine à la suite d'une annonce du Premier ministre Mark Rutte déclarant que tous les matches de football sont interdits jusqu'au 1er septembre. Par conséquent, le tableau actuel est devenu définitif, même si l'Ajax ne se verra pas attribuer le titre pour avoir terminé premier. L'Eredivisie n'ayant pas de champion désigné pour la première fois en 64 ans d'histoire. La dernière fois qu'il n'y avait pas de champion couronné dans le football néerlandais, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligue néerlandaise présentant un lauréat chaque année depuis sa fondation en 1956.

La décision de finaliser le tableau a été prise après que l'UEFA a demandé à la fédération néerlandaise de maintenir le classement actuel pour décider quelles équipes se verraient attribuer des places en compétitions européennes.

Plus d'équipes

L'Ajax commencera son parcours continental directement lors du dernier tour de qualification de la malgré le fait qu'il a le même nombre de points que l'AZ Alkmaar, qui entrera dans le deuxième tour des qualifications. Dans un scénario normal, l'Ajax serait entré directement en phase de groupes si le vainqueur de la compétition actuelle s'était qualifié en remportant son championnat, mais l'Ajax devrait désormais se qualifier en raison de l'incertitude entourant la Ligue des champions de cette saison.

, quant à lui, disputera la phase de groupes de l'Europa League en tant que troisième, tandis que le et Willem II entreront en Europa League respectivement lors des troisième et deuxième tours qualificatifs.

L'article continue ci-dessous

La décision d'attribuer à Willem II une place en est controversée car le club classé cinquième a disputé un match de plus que le FC Utrecht, sixième, qui était à trois points derrière avec une différence de buts bien supérieure. Le FC Utrecht aurait également pu se qualifier pour la Ligue Europa via la Coupe KNVB, mais la finale de la compétition contre Feyenoord ne sera pas jouée et il n'y aura pas de vainqueur de la compétition.

De plus, ADO Den Haag et RKC Waalwijk resteront dans l'Eredivisie la saison prochaine après que la fédération néerlandaise ait choisi de ne pas promouvoir ou reléguer d'équipes en fonction des résultats de cette saison.

La décision a été prise par la KNVB vendredi à la suite d'un vote du club après que la fédération a déclaré qu'il n'était pas possible d'augmenter le championnat à 20 équipes au lieu des 18 actuellement. De fait, Cambuur et De Graafschap resteront en deuxième division alors qu'ils étaient en bonne voie pour une promotion dans l'élite. Le RKC Waalwijk se dirigeait vers le purgatoire, avec seulement 15 points après 26 matches, tandis que Cambuur était bien parti pour monter avec une avance de quatre points au sommet de la deuxième division. Des protestations et plaintes sont attendues dans les prochains jours à la suite de cette décision, qui semble être tout sauf équitable.