Parme : l'entraîneur Roberto D'Aversa limogé

Roberto D'Aversa avait pourtant ramené Parme en Serie A.

La rumeur bruissait depuis jours et c'est désormais officiel : s'est séparé de son entraîneur, Roberto D'Aversa.

D'Aversa avait pris ses fonctions le 3 décembre 2016 alors que le club évoluait en Serie C, et il avait fait monter Parme en Serie B quelques mois plus tard à l'issue des play-offs puis en dès la saison suivante.

Et au sein de l'élite italienne, D'Aversa a toujours atteint l'objectif fixé par ses dirigeants, le maintien : 14e en 2018-2019 puis 11e en 2019-2020.

Mais selon le communiqué publié par le club sur son site internet, l'ambiance n'était plus au beau fixe : « ces dernières semaines, la cohésion et l'unité qui régnaient au sein du club ses quatre dernières années ont disparu ».

Parme a tout de même salué le travail de D'Aversa : « rien ne pourra faire oublier les succès gravés à jamais dans l'histoire du club grâce à l'apport fondamental de D'Aversa et de son staff. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. »